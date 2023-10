El presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut e intendente de Rawson, Damián Biss, reconoció estar "preocupado" por "la lógica del discurso" que tiene el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con respecto a la financiación de las obras públicas en Argentina.

"Me preocupa mucho lo que se plantea con respecto a la no intervención del Estado en materia de obra pública. La lógica del discurso de Javier Milei, a mí, como gobernante, me hace pensar de qué manera vamos a resolver esa emergencia costera si no tenemos intervención del Estado y si no existe la obra pública", planteó Biss en declaraciones periodísticas.

En ese sentido, el dirigente mencionó la necesidad que tiene la provincia de reparar la costanera de la localidad de Playa Unión, que fue derribada por la fuerza del mar, y planteó que se trata de una tarea que no puede realizarse sin el apoyo financiero del Estado nacional.

La advertencia del presidente de la UCR de Chubut apunta a las afirmaciones reiteradas de Milei durante su campaña, que promete "eliminar la obra pública e ir a un sistema de obra a la chilena, a riesgo del sector privado".

El intendente Damián Biss asumió que "Rawson tiene un importante atraso en infraestructura" y señaló que por ese motivo, cuando escucha y analiza el discurso de Milei, "realmente preocupa".

Pese a la preocupación expresada, Biss dejó claro que "no significa que tome partido por uno de los dos candidatos", sino que lo que hace es simplemente "analizar cada uno de los discursos".

En ese marco, Biss se alineó con la postura que tomó su partido a nivel nacional y declaró "la prescindencia" de cara al balotaje presidencial que se realizará el 19 de noviembre.

Adelantó que esa postura se hizo extensiva a todo el espacio de "Juntos por el Cambio" y dijo que "coincidía con el gobernador electo Ignacio Torres y el presidente del PRO Daniel Hollman en la necesidad de consolidar el frente electoral en Chubut, insistir en la necesidad de unidad para garantizar la gobernabilidad y demostrar lo que se planteó en la campaña". (Télam)