El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, se refirió al acto por el Día de la Militancia que encabezará el jueves en La Plata Cristina Fernández de Kirchner en el estadio único Diego Maradona y puso de relieve "el entusiasmo que genera la figura" de la Vicepresidenta.

En declaraciones a Radio 10, el dirigente planteó que advierte "una expectativa y un entusiasmo único" de cara al acto que se realizará en la capital bonaerense para recordar el medio siglo del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 17 años de exilio después del golpe de Estado ocurrido en septiembre de 1955.

"Yo soy un militante del peronismo de Lomas de Zamora que conduce Martín Insaurralde y estamos recorriendo las unidades básicas, conversando con compañeros y compañeras y vemos, como nunca, el entusiasmo que genera la figura de Cristina", subrayó Otermín.

Destacó, en ese marco, "la valentía que demuestra Cristina cuando hace poco la quisieron matar, le quisieron volar la cabeza delante de la gente que la quiere" y ponderó que "ahora ella se va a parar en un estadio a hablarle a más de 60.000 personas, es algo importante a destacar".

Luego, analizó que "quieren atemorizarla y separarla de su pueblo", pero recalcó que Fernández de Kirchner "demuestra que está donde tenga que estar y le hablará a la militancia en una fecha tan importante".

"Ello nos alegra y emociona. La militancia debe poder recuperar la alegría. Entre todos debemos reconvertir la nostalgia en esperanza. Estamos todos un poco nostálgicos de 2003. El desafío es cómo construimos el 2043, los próximos 20 años de la Argentina, para tener un país más justo", opinó el titular de la Cámara baja provincial.

Consideró a la vez que "en la sociedad hay un recuerdo de que en los años de gobiernos de Néstor y Cristina todos los sectores fueron progresado" y añadió que el peronismo desea "una Argentina en la que se pueda vivir tranquila, con previsibilidad, que los empresarios puedan ganar plata, pero que los trabajadores vivan bien".

"Para el peronismo, la felicidad de las familias argentinas es algo muy importante. Si hay angustia o incertidumbre, no hay felicidad. Es importante que el trabajador no sólo llegue a fin de mes, sino que llegue bien, con un manguito extra. Un trabajador cuando tiene un peso más no va a una cueva de Panamá, sino que consume", cerró.

El acto en el estadio único de La Plata será la segunda actividad pública de la Vicepresidenta tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio y luego de su participación en el plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desarrollado el 3 de noviembre último en el polideportivo municipal de Pilar. (Télam)