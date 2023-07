El presidente Alberto Fernández recordó que "cuando llegamos al gobierno no existían los ministerios de Trabajo, de Ciencia ni de Salud", porque "no eran necesario para ellos", el gobierno de Mauricio Macri, y afirmó que desde Unión por la Patria "creemos que hace falta un Estado presente capaz de impulsar el desarrollo".

"No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo", expresó al referirse al titular de Obras Públicas. (Télam)