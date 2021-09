La querella de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan se manifestó en contra del pedido de permiso de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la administración de Cambiemos, Silvia Majdalani, para irse a Punta del Este, Uruguay, durante el mes de octubre y comparó la situación con la del exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, declarado en rebeldía.

El pedido de autorización deberá ser resuelto por el juez federal Martín Bava que, además del pronunciamiento de la querella, cuenta con un dictamen favorable de parte del fiscal Juan Pablo Curi, según informaron a Télam fuentes con acceso al expediente.

La exseñora 8 solicitó permiso para ir a Uruguay entre el 3 y el 10 de octubre y adelantó que planea quedarse en un inmueble de su propiedad, ubicado en el barrio de San Rafael de la ciudad de Punta del Este.

Al oponerse al pedido de Majdalani, la querella representada por la abogada Valeria Carreras sostuvo que “es de conocimiento de público y notorio, que hay un procesado de otra causa, pero perteneciente a la misma gestión de gobierno (macrista), Sr. (Fabián) Pepín Rodríguez Simón, en calidad de prófugo de la Justicia Argentina”.

En el escrito al que accedió esta agencia, la abogada sostuvo que Pepín se fue del país “con un permiso para Uruguay y habiendo también aportado pasajes de Buquebus” y que “realizó una verdadera acrobacia jurídica escapista, para evadir el peso de la ley”.

En redes sociales, también opinó sobre el tema el empresario Gerardo Ferreyra, vicepresidente del Grupo Electroingeniería: “En el Macrismo, la persecución y espionaje personal de la que fui objeto me encontró en el país y siempre a derecho. Primero me detuvieron y luego me armaron la causa, 3 años después no encontraron ningún delito. En cambio los funcionarios macristas se profugan (o preparan para ello?)”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Majdalani ya fue procesada en tres oportunidades en causas en las que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal: una es la del Instituto Patria, otra la de los super Mario Bross y la tercera es un desprendimiento del caso D'Alessio vinculado con el despliegue de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. (Télam)