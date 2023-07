El precandidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria (UxP) Gastón Castagneto criticó duramente al jefe comunal Julio Garro (PRO) y abogó porque "el peronismo de verdad gobierne la ciudad" capital de la provincia de Buenos Aires.

Castagneto cerró este fin de semana una masiva capacitación de fiscales que reunió a más de 1.500 personas en el club Comunidad Rural de Los Hornos.

Allí aseveró que "nadie nos regaló nada, los compañeros que estamos acá venimos trabajando hace muchísimos años para que el peronismo de verdad gobierne la ciudad. No queremos llegar al municipio para hacer negocio", se informó en un comunicado.

El dirigente sostuvo que "queremos volver a poner la política a disposición del crecimiento de los y las platenses que día a día se levantan a laburar y que hoy se encuentran con un gobierno local que les da la espalda".

Castagneto, exconcejal, añadió, en sus críticas a Garro, que "los trabajadores del municipio no aguantan más con sueldos que muchas veces no llegan a la mitad de un salario mínimo. El Estado no se creó para que el intendente haga negocios con sus amigos. El Estado se creó para que haya mayor igualdad. Que no nos acostumbren a agachar la cabeza".

El precandidato arengó a sus fiscales y puntualizó: "Necesitamos ganar el municipio para que en nuestra ciudad haya políticas de acceso a la vivienda, educación, las salitas de salud estén en condiciones, podamos tener transporte, podamos tener trabajo y tener una vida más digna".

El encuentro fue organizado por el sindicato de Choferes de Camiones que conduce Miguel Forte, quien lidera la nómina de postulantes a concejales, en conjunto con Gustavo Gallardo, secretario adjunto del gremio, que también integra la lista.

(Télam)