El exvicegobernador de Neuquén y precandidato a diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Rolando Figueroa aseguró hoy que si es electo "va a ser muy firme en la defensa de los intereses de los neuquinos".

Durante la actividad de campaña, junto a la médica Luciana Ortiz Luna, dijo que se ocupará "de cuestiones económicas que afectan al país y la provincia como la inflación que está destruyendo el bolsillo de los argentinos".

Figueroa dijo que también quieren "imprimirle una mirada federal a la construcción de las políticas públicas del país".

"En el Congreso vamos a ser muy firmes en la defensa de los intereses de los neuquinos, porque hay muchas leyes a las que les falta el sesgo del interior, el sesgo federal", afirmó.

El exvicegobernador se comprometió "a escuchar" a los neuquinos y "a trabajar codo a codo con el gobernador para que Neuquén "consiga la retribución de todo lo que le aporta a la patria y muchas veces no regresa porque el centralismo porteño no piensa más allá de la General Paz".

En tanto, el precandidato a diputado nacional de "Cambia Neuquén" (ex Juntos por el Cambio) Pablo Cervi durante una visita a Zapala, dijo que "acá no se enteraron de los beneficios de Vaca Muerta, porque no derrama nada, todo sigue igual y es cada vez más grande la desigualdad con la zona de la Confluencia".

"Tenemos que ser parte un proyecto nacional desde Neuquén para construir una Argentina distinta, donde se genere un entorno de país productivo", sostuvo y agregó que estará "del lado del laburante, del que quiera progresar con su esfuerzo para que la Argentina avance y salga adelante".

En Neuquén, en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo se definirán las candidaturas para cubrir tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

(Télam)