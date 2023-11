El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, consideró un "error" que el expresidente Mauricio Macri haya acordado un "apoyo sin condiciones" al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, recordó que Juntos por el Cambio (JxC) se opuso "toda la campaña" a esa plataforma y dijo que el candidato de ultraderecha es "un salto al vacío" por lo que le "costaría muchísimo votarlo".

"Mauricio le dijo a Milei `tenes un cheque en blanco`. Esto lo dijo tanto Mauricio como (la excandidata presidencial) Patricia (Bullrich), que el apoyo es sin condiciones. Es un error. No podes comprometerte conociendo la plataforma de Milei y dado que JxC se opuso a esa plataforma toda la campaña", aseguró anoche Prat Gay en declaraciones a la señal de noticias La Nación+.

En esa línea, consideró que eso es "inaudito" y que "la dificultad que atravesamos ahora requiere una propuesta por la positiva" no solo por la oposición al recordar la campaña de Bullrich donde el slogan era "para derrotar el kirchnerismo".

El economista sostuvo que aunque tiene "decidido" que no va a votar al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "bajo ningún punto de vista", reconoció que le "costaría muchísimo votar a Milei".

"Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei pero no las veo. Hago el esfuerzo y no las encuentro", subrayó.

Además, aseguró que "lo que mejor define a Milei es un salto al vacío" y que ninguna de sus propuestas "es sostenible". "Si estuviéramos haciendo una búsqueda para una empresa seria un factor determinante la estabilidad emocional de un candidato. Cuanto más para el cargo mas importante de la Nación", expresó.

Dolarización, ¿si o no?

Sobre la dolarización, Prat Gay aseguró que no es "viable" sin dólares y que desde LLA "lo que no te explican es qué van a hacer con los depósitos bancarios" y criticó que Milei proponga "solo relacionarse en política exterior con Israel y Estados Unidos"

"Estás en Sudamérica y tenes socios. Nunca se vio que no hable con (el presidente brasileño, Luiz Inácio) Lula (da Silva). No quiere tener relación comercial con China y hasta Estados Unidos tiene relaciones con China", apuntó.

En el próximo gobierno, Prat Gay dijo que "lo que queda de JxC" va a tener "una responsabilidad grande" como oposición y consideró que "lo mejor que puede pasar" en el balotaje es que el ganador "no llegue al 50% de los votos" para que tenga que "respaldarse en el Congreso".

"Es la peor elección de la historia del peronismo unido. Era el arco libre. Le preguntaría a Mauricio Macri ¿por qué la pateamos afuera?”, agregó.

En ese sentido evaluó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "era el candidato natural para continuar a Macri" y que la interna con Bullrich hizo "perder muchos votos" a la coalición opositora.

(Télam)