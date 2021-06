El intendente del partido bonaerense de San Isidro, Gustavo Posse, exigió hoy que haya internas en Juntos por el Cambio y "no la humillación de las listas únicas", así como señaló que el neurocientífico Facundo Manes "tiene que tomar la decisión" y definir si participará de las elecciones legislativas. "Tenemos la decisión de que esta vez haya PASO, que no haya más humillación a la gente de llevarla a votar listas únicas", sostuvo el referente radical. En declaraciones radiales, el jefe comunal remarcó que "en lugar de hacerse una lista en un lugar céntrico, donde las superestructuras, los grandes dirigentes se reparten lugares, la manera de hacer la lista es a través de las PASO". En ese sentido, también pidió que se aplique el sistema D´Hont para la distribución de los lugares en las listas de candidatos. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Manes encabece una de las listas de postulantes dentro de Juntos por el Cambio, Posse destacó que el neurocientífico "es un capital político que se incorpora, es algo importante, pero tiene que tomar la decisión". "Todavía no se conoce la decisión por el lado de Manes. Me entusiasma que mucha gente importante se incorpore a la política", añadió. También señaló que liderará "una lista bien de Buenos Aires", al hacer alusión a la posibilidad de que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, encabece la lista. Finalmente, el intendente de San Isidro también analizó el rol del ex presidente Mauricio Macri y lo definió como "un capital dentro de Juntos por el Cambio", aunque recordó que el radicalismo tuvo "fuertísimos disensos" durante la gestión de Cambiemos. "Un ex presidente siempre es algo bueno para un país. Lo veo trascendiendo la cuestión de Juntos por el Cambio y siendo uno de los líderes mundiales que pueda colaborar. Meterse ya adentro del barro de la interna no es para él: creo que tiene que ser una situación superada", finalizó. PT NA