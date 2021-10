La abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de familiares de tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, señaló que los parientes de los marinos no concurrirán al Juzgado Federal de Dolores cuando declare el ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal sobre ellos y explicó que "procesalmente no pueden ingresar a la audiencia" y tampoco se quieren "exponer a agresiones de la horda que lo va a `apoyar´".

"Nosotros hoy no vamos a Dolores. Hicimos que vaya Macri, pero procesalmente no podemos ingresar a la audiencia. Solamente van a estar: el juez, el fiscal, el abogado defensor y el imputado, Macri", sostuvo la letrada.

En diálogo con 990 Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente, Carreras señaló que los familiares de los submarinistas tampoco se acercarán hasta las inmediaciones del edificio judicial: "No voy a exponer a las señoras a estar paradas en la vereda, expuestas a agresiones de la horda que lo va a `apoyar´.

Macri ARA San Juan

No voy a dejar que se re victimice a los familiares a manos del desprecio de parte de Mauricio Macri y su espacio político".

En ese sentido, la representante de una de las querellas agregó que "se puede esperar cualquier cosa de dirigentes como Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Patricia Bullrich". La abogada afirmó que la gestión de Macri "hizo espionaje sobre la intimidad del dolor" de los familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan y señaló que "tres discos rígidos se encontraron en un edificio de la AFI en Mar del Plata, que se salvaron de la incineración de documentos y tareas realizadas durante cuatro años de macrismo".

Antes de que el líder del PRO concurra al Juzgado Federal de Dolores para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Martín Bava, Carreras analizó: "No hay posibilidades de que un juez cierre los ojos y diga `no, no es tan culpable´ o `no es espionaje´. Sí, lo fue. Si no hubo orden de un juez, hubo espionaje ilegal.

No es presunto". "Macri dijo `yo no sé por qué la causa está en Dolores si el submarino no navegaba en Dolores´. ¡Qué atorrante, qué barbaridad, qué desprecio por la gente, por los muertos, qué poco respeto!", concluyó. PT NA