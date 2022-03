El Gobierno bonaerense puso en marcha el programa Recorriendo Memoria, que posibilita que estudiantes universitarios visiten centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar y hoy son Sitios de Memoria, informó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

El Programa Recorriendo Memoria tiene por objetivo contribuir en la construcción de las memorias colectivas, "entendiendo a las políticas de memoria como un pilar indiscutible para proyectar sociedades más justas, solidarias y democráticas, que nunca más permitan el terror y la vulneración de los derechos más esenciales, porque un pueblo con memoria es democracia para siempre", se indicó.

Se denominan Sitios de Memoria todos aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o que albergaron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado, como masacres, cementerios en los que se realizaron enterramientos clandestinos, etc.

Esos lugares tienen un gran valor histórico y son prueba fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los Espacios de Memoria son sitios reconvertidos y/o resignificados en los que se llevan adelante actividades educativas, culturales, artísticas y/o de investigación. Estos procesos se dan a partir de una decisión política del Estado Provincial y Nacional que desde el 2003 inició una política basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia.

En la puesta en marcha de este programa se firmó un convenio con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, el cual permitió que estudiantes universitarios/as visitaran la ex Comisaría 5ta, el ex Destacamento de Arana, la ex Brigada de Investigaciones y el ex Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata. (Télam)