Legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA) presentaron hoy un proyecto para incorporar otras armas no letales a las pistolas eléctricas impulsadas por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, mientras la Izquierda rechaza de plano esta posibilidad, desde el Frente de Todos (FdT) reclaman la conformación del Consejo de Seguridad para dar allí el debate.

El proyecto de LLA propone el uso de "armamento, equipamiento, materiales o cualquier otro elemento análogo de carácter no letal" por parte de la Policía de la Ciudad para la "inmovilización transitoria de individuos con el objeto de su detención o de hacer cesar una acción violenta ilegítima".

En ese sentido, define como arma no letal a los "elementos diseñados para el ataque y la defensa (..) que a los efectos de su empleo convencional no puedan provocar la muerte, ni afectar de manera permanente la salud o la integridad de las personas, ni ocasionar lesiones graves o gravísimas".

En los fundamentos del proyecto, cuya autoría corresponde a Rebeca Fleitas y Oscar Zago, los legisladores argumentaron que es "fundamental brindar un marco legal específico que disponga la dotación para la fuerza policial de armas no letales".

Al respecto, desde el bloque oficialista Vamos Juntos, dialogó con Télam el legislador Juan Pablo Arenaza, cuya referente política es Patricia Bullrich.

"No veo el sentido del proyecto. No hay prohibición y nosotros estamos de acuerdo con el uso de las pistolas (eléctricas) Taser, que ya se usan en otras ciudades del mundo por su eficiencia y porque está comprobado que no causan tanto daño".

Y agregó que el "marco legal" para su uso lo establecen "el Código Penal y la Ley Integral de Seguridad Pública".

Desde el Frente de Izquierda, en tanto, la legisladora Amanda Martín dijo a Télam que si bien este tipo de armas son presentadas como no letales, "sí pueden causar heridas y hasta la muerte".

Y agregó que las Naciones Unidas ya las definieron como "forma de tortura", mientras que Amnistía Internacional registró "entre 2001 y 2012 unas 497 víctimas letales" por su uso.

Respecto al proyecto de LLA, consideró que los integrantes de ese espacio "agitan demagógicamente para amedrentar los reclamos populares, en tiempos en los que producto de la crisis social y económica crecen las protestas".

Por su parte, la legisladora del FdT, Claudia Neira, dijo en diálogo con Télam que el proyecto de la LLA "intenta abrir la discusión a otras armas no letales, pero no es claro respecto a los casos en que debería usarse cada una y lo remite a un supuesto protocolo que deberá elaborar una mesa de trabajo".

Además, advirtió que la iniciativa "habla de la utilización de estas armas en acciones violentas e ilegítimas, lo que abre un margen totalmente discrecional".

"Lo que tenemos que exigirle al Gobierno de la ciudad es la implementación del Consejo de Seguridad, que es el órgano creado por la Constitución de la ciudad, que tiene una ley vigente, que debería estar integrado por legisladores también de la oposición y diferentes actores del ámbito institucional para que allí se dé el debate sobre la utilización de las diferentes clases de armas".

En ese sentido, sostuvo que "hoy el Estado porteño está en mora, el Consejo de Seguridad no está ni siquiera conformado".

Sobre el uso de armas Taser por parte de la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, informó el mes pasado que el Ejecutivo local ya las había comprado, y acusó al Gobierno nacional de "frenar" su ingreso al país "por una cuestión ideológica".

En su proyecto, los autodenominados libertarios proponen que además de pistolas eléctricas, la policía porteña use pistolas que lanzan proyectiles de gas pimienta y dispositivos que permiten inmovilizar a las personas lanzando cuerdas que las atan, entre otros elementos. (Télam)