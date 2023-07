La visita a San Luis del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JXC) Horacio Rodríguez Larreta generó críticas por parte de la autoridades provinciales por la utilización con fines políticos del Solar Histórico de Domingo Faustino Sarmiento, en San Francisco del Monte de Oro, ya que había sido solicitado por el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Víctor Moriñigo, con fines institucionales.

Larreta y su compañero de fórmula, Gerardo Morales, visitaron hoy la provincia para presentar sus propuestas en materia de educación junto al gobernador electo, Claudio Poggi, y lo hicieron en la explanada del Solar Histórico, donde dio clases Sarmiento.

El paquete de diez medidas anunciado por Larreta contempla una reforma del sistema educativo, entre las que se destaca declarar al área como servicio esencial y evitar así que los alumnos "pierdan" día de clases; establecer jornadas extendidas e instaurar pasantías para el último año de la secundaria, entre otras medidas.

Pero el acto de campaña comenzó con una polémica que surgió a raíz de la solicitud del espacio por parte del rector Moriñigo, en su calidad de vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para "un acto institucional sobre defensa de la Educación pública en la explanada del Solar Histórico".

Sobre el acto, la Secretaria de Cultura de la Provincia de San Luis, Silvia Rapisarda, dijo que el Solar Histórico "fue prestado para un acto institucional, no para uno político", y se mostró sorprendida por el destino final del pedido del rector de la UNSL.

La funcionaria expresó que el titular de la casa de estudios solicitó formalmente la utilización del solar a través de una nota dirigida a la directora de ese establecimiento, Carina Orozco, a través de una carta en la que se aseguraba que se trataba de un acto institucional no partidario.

"Ahora me entero por los medios digitales que candidatos a presidente y vicepresidente dicen que van a ir a realizar un acto político, algo que nosotros desconocemos", dijo la funcionaria. Y agregó: "Si esto sucede, a mí, como secretaria de Cultura y como puntana, me da muchísimo dolor y espero no haber sido engañada en mi buena fe y también quien es la directora del Solar Histórico, Carina Orozco, por el rector de la universidad, ya que ambos actos coinciden a la misma hora y lugar".

El rector señaló en declaraciones públicas previas al acto que sí se trataba de un acto institucional y explicó que el 20 de junio se firmó un documento en el CIN en defensa de la Educación Pública.

"Tenemos mandato del CIN para comprometer a todos los precandidatos presidenciales en esa dirección, aseguró, y aclaró que "como soy vicepresidente del CIN, le ofrecí a Rodríguez Larreta adherir al documento y comprometerse públicamente" en su visita a la provincia.

Finalmente el acto encabezado por el rector de la UNSL junto a Larreta y Morales, entre otros dirigentes de JXC, se realizó en un lugar continuo al monumento histórico y firmaron la adhesión al documento del CIN donde comprometen a los candidatos presidenciales a defender la educación pública como "pilares" de la identidad nacional.

