Dirigentes, funcionarios y personalidades ligadas al Frente de Todos (FdT) participaron hoy en Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) del Segundo Plenario del Pensamiento Nacional y Popular, en el cual se repudió el intento de asesinato sufrido días atrás por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se formuló un llamamiento a "construir una democracia fuerte y sin violencias".

Tras el encuentro, se emitió un documento titulado "Plenario de Pensamiento Nacional - Popular. Todxs con Cristina", en el cual se advierte "el dramático episodio del jueves 1 de septiembre (el día que atacaron a la exmandataria en la puerta de su domicilio) no puede leerse más que en relación con una serie de acontecimientos que se remontan en el tiempo".

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, abrió el encuentro y le pidió a la militancia "mantener un compromiso" con la transformación de la realidad para "evitar los microclimas".

“Tenemos que defender nuestras convicciones y pararnos desde nuestra historia. Estamos caminando porque hemos luchado. Tenemos que pensar juntos, aportar juntos, pero sabiendo que no somos los únicos”, señaló la exdecana de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

MIRÁ TAMBIÉN Una titulación de tierras en Salta que puede ser un antecedentes para los pueblos originarios

La presidenta del Inadi, Victoria Donda evaluó, al tomar la palabra, que la militancia del oficialismo tiene "la responsabilidad histórica de regenerar un futuro posible para nuestros pibes"

"Tenemos que salir a dar un debate. El FdT es la herramienta política para ganarle a la derecha. Hay que defender nuestro proyecto político", apuntó la funcionaria.

Andrea Varela, vicepresidenta de la UNLP, afirmó que “estos son los espacios en dónde tenemos que discutir quienes son esos cuadros que nos van a gobernar en el 2023".

Por su parte, la periodista y escritora Araceli Bellota consideró que "las relaciones de fuerza cambian y han apuntado a la cabeza de nuestra jefa”, en alusión al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

MIRÁ TAMBIÉN Continúa en Rosario el juicio oral y público del cuatro tramo de la megacausa Guerrieri

“Lo cierto es que hay que enfrentarlo no con las mismas armas de ellos. No construyamos como ellos, no seamos individualistas, construyamos de abajo para arriba. No creemos en la meritocracia ni en el individualismo”, agregó.

En el Plenario que se desarrolló en la Facultad de Periodismo de la UNLP también habló el exvicepresidente Amado Boudou, quien sostuvo que el poder trata de convencernos de que hay racionales e irracionales".

"Resulta que la racionalidad está a favor del sistema. Quiero plantear como que hay tantas racionalidades como intereses. Tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa la racionalidad nacional y popular”, subrayó.

El exjuez Carlos Rozanski, quien estuvo a cargo del Tribunal que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, se refirió al Poder Judicial y afirmó que “los servicios de inteligencia están operando de una manera muy compleja para reducir a un número mínimo a los culpables del atentado a Cristina”.

El antropólogo Alejandro Grimson sostuvo que se deben generar "debates, económicos y de medios" para instalarla disyuntiva de odio y violencia o democracia y paz".

Vamos a defender la democracia porque ellos tienen un plan de violencia para derrotarnos”, remarcó el académico.

El sociólogo Atilio Borón le apuntó a las necesidades que tiene el gobierno y opinó que se debe "organizar la presión popular para hacer que el Gobierno gobierne bien" y por eso estimó como "fundamental el esfuerzo de organización”.

“Hay que convencer al Gobierno de que la comunicación política es fundamental. Tiene que salir a dar la batalla comunicacional”, culminó Borón. (Télam)