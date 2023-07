Juntos por el Cambio detalló en su plataforma electoral varias de las iniciativas que planea llevar adelante en caso de ganar las elecciones, mientras que Unión por la Patria no fue tan específico y abundó en generalidades.

A falta de casi un mes para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los dos principales espacios políticos pusieron en marcha sus respectivas campañas de la mano de sus precandidatos presidenciales con más chances de llegar a la Casa Rosada: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la alianza opositora y Sergio Massa por el ex-Frente de Todos.

Un tema que no suele tener difusión en los debates previos a los comicios es la plataforma electoral que impulsa cada espacio, donde quedan plasmadas las iniciativas y el enfoque que se comprometen a gobernar. En ese sentido, los compromisos de Juntos por el Cambio son bastante más explícitos y detallados que los de Unión por la Patria, que no abundó en propuestas.

"La Argentina que podemos ser" se titula la plataforma electoral del frente opositor, que a lo largo de 19 páginas plantea objetivos como "bajar la inflación y crecer"; lograr "una Argentina creíble en el mundo"; "vivir más seguros"; tener "una Justicia independiente y eficaz"; y "un Estado moderno, transparente y austero", entre otros. Para lograrlo, esboza una serie de medidas, varias de las cuales fueron anunciadas en distintas oportunidades por Rodríguez Larreta y Bullrich.

Tras reconocer la "desilusión" que generó la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada y advertir sobre la "urgencia" que presenta el 2023, Juntos por el Cambio aspiran a eliminar el déficit fiscal terminando con "privilegios y regímenes de excepción incompatibles con la situación del país", reducir "impuestos distorsivos, como ingresos brutos, los impuestos al trabajo y las retenciones" y avanzar en "una rápida unificación del tipo de cambio".

Además, la plataforma electoral indica que se modificará la Carta Orgánica del Banco Central, que tendrá como prioridad "la estabilidad de los precios", así como también se impulsará un "plan de transporte, infraestructura y telecomunicaciones" y se creará un "nuevo régimen con protecciones sociales para incluir a los millones de trabajadores en la informalidad".

En materia de política internacional, la alianza opositora pretende "relanzar la relación con Brasil, el Mercosur y la región" y también avanzar en la aprobación de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y EFTA, a la vez que se buscará potenciar las exportaciones hacia países de Asia, Medio Oriente y África.

Modificar el sistema de multas por infracciones a las leyes laborales, crear fondos de cese laboral para actividades de alta rotación, generar un estatuto laboral para micro y pequeñas empresas, modernizar las negociaciones colectivas y aumentar la participación laboral de las mujeres son algunas de las iniciativas expresadas por Juntos por el Cambio en materia de Trabajo.

"Aseguraremos que los adultos mayores tengan su jubilación protegida contra la inflación", es otro de los puntos esbozados en la plataforma electoral opositora. Temporalidad de los planes sociales, inversión innovadora que genere infraestructura para el desarrollo, protección universal de la niñez y reordenamiento de la política alimentaria son algunos de los ejes de la política social que pretende impulsar Juntos por el Cambio.

En materia de Seguridad, se destacan la propuesta de una "transferencia de Fuerzas Federales de la frontera a zonas críticas como Rosario y el Conurbano bonaerense" y la "utilización de medios de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, transporte y logística de acuerdo con el marco legal vigente". Como cierre, Juntos por el Cambio se compromete a "completar la integración de la Corte Suprema y a designar al procurador general y al defensor del Pueblo", impulsar la denominada "ficha limpia" y la ley de extinción de dominio e implementar el sistema acusatorio. La plataforma electoral subraya que en el documento presentado ante la Justicia Electoral se "condensa la visión y las propuestas", pero se aclara que "cada precandidato presidencial le dará su impronta".. Unión por la Patria apeló a "lineamientos generales". Por su parte, Unión por la Patria planteó los lineamientos generales de su propuesta, aunque advirtió: "No podemos pensar en eje de gobierno alguno, ni en políticas de concertación, ni en diálogos sinceros y plenos sin hablar de aquello que sucedió el 1° de septiembre de 2022, el intento de asesinato de la dos veces Presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner". Al remarcar la necesidad de "un nuevo pacto democrático", el oficialismo subraya que "la calidad institucional no es sólo responsabilidad de un Gobierno", sino que también lo es de la oposición, los empresarios, los dirigentes sociales y las empresas periodísticas. "Convocamos a un amplio acuerdo nacional y a construir una nueva mayoría. Así como en la pandemia dijimos que nadie se salva solo, nuestra Argentina no podrá revertir las consecuencias y complejidades de esta grave crisis estructural que atravesamos si no lo logramos entre todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, dirigentes, empresarios, trabajadores, intelectuales, artistas, científicos, educadores, estudiantes, jóvenes y diversidades", remarca la plataforma electoral de Unión por la Patria. El oficialismo también propone avanzar "hacia una irrenunciable soberanía política", en alusión a la necesidad de lograr una renegociación sostenible de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el apartado "Hacia una anhelada justicia social", el oficialismo propone "recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones; estabilizar los precios sin afectar el nivel de empleo; desmonopolizar y estimular la competencia; desarrollar políticas e incentivos en sectores estratégicos de la economía popular", entre otros. "En nuestra historia está el futuro. Es nuestro tiempo. Es ahora. Es con todos. Es con vos. Es por la Patria", es el remate de la plataforma electoral oficialista. PT/KDV NA