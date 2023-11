La excandidata a gobernadora bonaerense por la La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, votó hoy en la Escuela 10 de La Plata y afirmó que "a partir de mañana sueño con un país por el que trabajo y lucho todos los días" y "que tenga igualdad de oportunidades en serio y para todos".

"Sueño, como mamá muy posesiva que soy, con un país donde mis hijos elijan quedarse a vivir acá", expresó tras votar pasadas las 11 y se pronunció "en contra de cualquier vandalización en los locales, sean del partido que sean, lo mismo con los escraches. Estoy en contra de todo eso".

Sobre la jornada de votación, opinó que "se votó muy rápido, entré y salí. Me llamó la atención y le pregunté al presidente de mesa si me tenía que preocupar y me dijo que no, que todo venía a buen ritmo y con normalidad. Por suerte se está desarrollando una jornada muy democrática".

Además, sostuvo que "no hay irregularidades, todo marcha con absoluta normalidad. Hay faltantes de boletas pero no es para preocuparse porque se reponen inmediatamente. Hay mucha esperanza puesta en esta elección".

"Hay veda pero en las redes todo es bastante border. Yo prefiero ser muy cuidadosa y respetuosa. Hoy se define la Argentina entre dos modelos y espero que vote mucha gente y elija en qué país queremos vivir", remarcó.

Píparo contó que en las próximas horas recorrerá distintos lugares de votación en la capital bonaerense de La Plata y después del cierre de los comicios se reunirá con todo el equipo de Javier Milei, en el búnker del candidato de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

(Télam)