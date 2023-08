La candidata a la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, consideró hoy que el triunfo obtenido por su espacio a nivel nacional en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "no fue un voto bronca" sino "un voto de esperanza".

"No fue un voto bronca, fue un voto de esperanza. La gente que ayer fue a votar y eligió la boleta de Javier Milei puso su esperanza en un político distinto con un plan distinto", aseguró hoy Píparo en declaraciones a Radio Con Vos.

De cara a las elecciones generales, la legisladora libertaria afirmó que van "a seguir trabajando con la misma tranquilidad" y que confía en que "en octubre mucha más gente se va a animar a votar una boleta distinta".

Javier Milei

Consultada sobre sus chances de ganar la gobernación bonaerense en las elecciones generales de octubre, la candidata consideró "totalmente posible" acceder al Ejecutivo provincial porque, dijo, Milei "ha despertado en muchísima gente una esperanza muy grande y todo nuestro equipo ha trabajado para eso".

Sobre la posibilidad de que LLA deba disputar la Presidencia en un balotaje, Píparo sostuvo que su espacio "está para competir contra quien venga" y que, a diferencia de otras fuerzas, los dirigentes libertarios "no subestiman al votante".

"La cuestión de derechos ganados es declarativa, en la realidad la gente no tiene seguridad, no tiene educación, ni salud, no tiene nada", indicó al ser consultada por "el temor a perder derechos obtenidos" de quienes no votaron por su espacio.

Victoria Villarruel, Milei y Piparo

Ante la pregunta de cómo LLA encararía negociaciones con otras fuerzas en caso de ganar las presidenciales, Píparo respondió: "Por primera vez la política va a tener que consensuar con los argentinos y ya no sólo entre la política".

"Si alguien está convencido en defender las ideas de la libertad, porque tiene que ver con una cuestión de convencimiento, las puertas están abiertas", declaró.

En cuanto a las principales preocupaciones del espacio en caso de ganar los comicios nacionales, la diputada señaló que la "obsesión" de Milei es "sentar las raíces para estabilizar la economía argentina para que todos tengamos previsibilidad", además de enfocarse en la "inseguridad".

Consultada sobre declaraciones de Milei, quien tiempo atrás dijo estar de acuerdo con la venta de órganos y niños, Píparo opinó que sólo se trató de "un debate filosófico". (Télam)