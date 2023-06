La precandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, criticó duramente a Juntos por el Cambio y afirmó que "mezclaron todas las listas y de ahí no va a salir algo concreto, algo claro".

La diputada nacional también cuestionó a su par de Avanza Libertad José Luis Espert y aseguró que quien se alejó fue el economista.

"Espert cambió de vientos: están las fotos. En el 2021 me fui de Juntos por el Cambio, muy convencida, salí por la Provincia a defender las ideas de la libertad y acá me quedo. Me fui con diferencias y pudiendo decirlas todas", señaló.

José Luis Espert

En declaraciones radiales, Píparo agregó: "En 2021 las listas las cerró (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y si te quedabas o te ibas lo definían cinco tipos tomando whisky".

Al ser consultada sobre las diferencias entre Espert y Javier Milei, la postulante a la Gobernación bonaerense indicó: "Milei jamás se asociaría con Rodríguez Larreta. Una vez que uno está adentro de Juntos por el Cambio sabe quién lo maneja".

Javier Milei

"En Juntos por el Cambio han mezclado todas las listas: ¿qué va a salir de todo eso, qué idea de Gobierno? Dudo que salga algo concreto, algo claro", lanzó.

Finalmente, Píparo subrayó que el espacio liderado por Milei "de ninguna manera va a ser una oposición destructiva" en caso de que no ganen las elecciones. PT/KDV NA