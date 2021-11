El exsenador nacional macrista Federico Pinedo destacó hoy que Juntos por el Cambio "tuvo la virtud de mantenerse unido, ampliar su coalición y mostrar seriedad", aunque criticó la estrategia en las recientes elecciones del cambio de distrito entre María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

"Juntos por el Cambio tuvo la virtud de mantenerse unido en primer lugar, ampliar su coalición un poco y mostrar seriedad, y eso se vio en los festejos", sostuvo Pinedo sobre las reciente elecciones legislativas en declaraciones a Actualidad Política TV, en Canal Metro.

El exlegislador también fue autocrítico con algunas estrategias electorales de JxC: "No me pareció una buena idea lo del cambio de distrito de (María Eugenia) Vidal y (Diego) Santilli".

"En la ciudad de Buenos Aires le apareció a Juntos por el Cambio una fuerza alternativa no kirchnerista que sacó el 17% (Javier Milei); es un montón, cuando vos tenés 46%, me parece que se podrían haber sacado más votos ahí, hay que mirar para adelante y ver que es lo que le ofrecemos a la Argentina. La elección nuestra fue excepcional en todo el país", precisó.

Sobre si tiene un candidato para 2023, Pinedo dijo que no, y consideró que "hay un nuevo fenómeno en Juntos por el Cambio muy interesante, que es la buena gestión política que hizo el radicalismo"

Al respecto, sostuvo que "ellos han incorporado dirigentes nuevos valiosos. Martín Lousteau siempre es una figura importante, Martín Tetaz ha sido una incorporación muy importante, Facundo Manes sacó 40% de las primarias en provincia de Buenos Aires".

"Han hecho elecciones extraordinarias de gobernadores en sus provincias, como Jujuy, Mendoza y sobre todo Corrientes. Y en conjunto hemos hecho grandes elecciones en muchas provincias. Hay que ver al radicalismo que es lo que hace; es ridículo hacer futurología, la lógica sería que haya fórmulas mixtas, de distintos partidos, gente del radicalismo y el PRO en las mismas fórmulas, hay que ver", sostuvo.

Además, dijo valorar la tarea de Patricia Bullrich en el interior este año, y que "los gobernadores también lo valoran porque les dio una mano importante en sus distritos".

"Macri no sé si va a ser candidato, lo único que él dice con razón es que no quiere que le digan que no va a ser o que tiene que ser, así que lo veremos", abundó.

Por otro lado, evaluó que el gobierno de Alberto Fernández sufrió en las recientes elecciones legislativas "una derrota muy importante que castiga una gestión muy mala en estos dos años, con una situación futura muy preocupante y muy complicada" por factores como "la inflación".

Sobre el diálogo que propone el Gobierno, resaltó que "hay que hacer propuestas razonables y estar dispuesto a dialogar con todos los sectores con respeto; básicamente la palabra mágica es respeto, respeto y confiabilidad, confianza, sobre esa base se puede conducir el Senado".

Sobre su breve gestión como primer mandatario del país en 2015, cuando era titular provisional del Senado y estuvo a cargo del Poder Ejecutivo 12 horas, entre el fin del mandato de Cristina Kirchner y la asunción de Macri, respondió con ironía: "Fui mejor Presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo, y que los presidentes no hagan nada malo ya es un logro extraordinario".

