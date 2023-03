El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, repudió hoy la decisión del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (JxC), de no permitir "la recolocación de las baldosas por la Memoria" y afirmó que "no se consigue" una actitud "más negacionista ".

"Acompañamos a los vecinos de Santos Lugares y repudiamos al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que destruyó y no permite la recolocación de baldosas por la Memoria donde figuran los nombres de los desaparecidos. Más negacionista no se consigue!", sostuvo el funcionario a través de su cuenta personal de Twitter.

En sus declaraciones adjuntó un posteo del concejal por el Frente de Todos en Tres de Febrero Juan Debandi, quién aseguró que el intendente los "amenazó públicamente" porque "quiere impedir que recoloquen una baldosa por la memoria".

Las baldosas por la memoria fueron instaladas el 3 de diciembre del 2016 en la Plaza Illia, del municipio de Santos Lugres, partido Tres de Febrero.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente arribó a la Cumbre con camisa guayabera, típica de los países del Caribe

Esta decisión se tomó como parte de una resolución de Tres de Febrero que establece que se declara de "interés legislativo" la colocación de placas y baldosas por la Memoria, la Verdad y la Justicia en homenaje a los vecinos desparecidos del distrito.

Según explicó Debandi, las baldosas fueron retiradas a finales del 2020 por pedido del Poder Ejecutivo municipal para hacer una remodelación de la plaza pública.

"A finales del 2020, el Ejecutivo municipal nos pidió que retiremos la baldosa para remodelar la Plaza Illia de Santos Lugares. Nosotros así lo hicimos, pero les aclaramos que la misma sería recolocada. En marzo de 2022, en el marco de una reunión con el bloque de concejales de JxC, se les informó que dicha baldosa sería recolocada. Ellos quedaron en pedirle al Poder Ejecutivo un interlocutor para resolver con nosotros todas las cuestiones vinculadas. Eso nunca sucedió por parte de ellos", explicó el concejal.

A esto le sumó que en marzo de este año hicieron público que la colocarían y nadie de la gestión local se contactó.

MIRÁ TAMBIÉN JxC: Ferrario desistió de sus intenciones de ser precandidato a jefe de Gobierno porteño

"El sábado 18 de marzo procedimos a confeccionar la base para su recolocación y los empleados municipales lo destruyeron. Ahora el intendente montó una campaña mediática en nuestra contra y nos amenaza", advirtió.

Por su parte, el intendente hizo un descargo ayer a través de una serie de tweets dónde calificó de "fascista" que "alguien se sienta con más derecho que otro a hacer un monumento sin permiso y violando las instituciones".

"Más allá del mensaje o los contenidos, no se puede realizar una obra en el espacio público sin respaldo legal y por fuera de las instituciones municipales", dijo Valenzuela desde su cuenta personal de Twitter.

Además, indicó que la municipalidad procedió a retirarlo por "ser una acción autoritaria e inconsulta" y que "las plazas son de los vecinos, no de la política, sea cual fuere la causa".

Desde los concejales del Frente de Todos expusieron que estos son hechos "antidemocráticos y negacionistas".

"No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes", concluyeron. (Télam)