(Por Martín Piqué) El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, advirtió que en la Argentina "está en juego la libertad" porque "nada bueno puede salir de quienes aplauden a genocidas" y consideró "acertado" el llamado a poner fin a la 'grieta' que impulsa Sergio Massa, a quien llamó a votar en el balotaje porque el país "necesita un presidente como él, que pueda encarrilar discusiones".

Pietragalla convocó al electorado independiente y transversal a todos los partidos a que vote por Massa en el balotaje, para evitar un triunfo de Javier Milei, y planteó que si el 19 de noviembre se impusiera el candidato ultraliberal de La Libertad Avanza (LLA) sería "un desastre para cada uno de los argentinos y argentinas".

"Quien ama hacer política, sea radical, sea de centro, sea de izquierda o de derecha, y no neoliberal o de ultraderecha, quien quiera y ame las instituciones, nunca puede estar asociado a un personaje (por Milei) que quiere destruir todo lo estatal, que quiere borrar el rol presente del Estado", sostuvo el funcionario en una entrevista realizada en el espacio de grabación de la agencia Télam.

Pietragalla, quien hoy estuvo en la ciudad rionegrina de General Roca para presenciar el juicio oral por el crimen de Rafael Nahuel, alertó que las posturas que promueven Milei y su compañera de fórmula frente a consensos propios de la democratización implican un retroceso "al año '82 o los primeros meses del '83", cuando aún gobernaba el dictador Reynaldo Bignone.

"Con Milei y Victoria Villarruel parece que volvemos al año '82 o a los primeros años del '83, antes incluso del triunfo electoral (de Raúl Alfonsín)", amplió, e insistió en que las tesis que defienden el postulante de LLA y la abogada que llama 'presos políticos' a los represores condenados por delitos de lesa humanidad son propias de una etapa "pre-democrática".

Sobre el balotaje que en doce días definirá quién será el próximo presidente, Pietragalla mencionó una serie de atributos de Massa, como su capacidad para estar "100% gestionando" y "la altura con la que toma las responsabilidades y cargos", como también la "valentía" para aceptar una designación en un momento en el que asumir al frente de la cartera económica implicaba un riesgo.

"Sergio tuvo valentía para tomar esa 'papa caliente' cuando podría estar como presidente de la Cámara de Diputados y seguir surfeándola como un buen político. Pero sin embargo se expuso, y ese reconocimiento está en la población", ponderó Pietragalla, el nieto apropiado número 75 que recuperó su identidad en el año 2003.

En relación a su propia historia, el dirigente kirchnerista dijo sentir "una deuda eterna" con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, porque sin ellas, marcó, seguiría siendo "César Castillo, quien era antes de recuperar mi identidad" y además, dijo, "ignoraría mi historia y que existieron mis padres (Horacio 'Chacho' Pietragalla y Liliana Corti, asesinados por la Triple A y la dictadura)".

"A mí me gusta decir que las Madres y Abuelas no tienen arrugas, tienen agallas", confió Pietragalla, quien en la entrevista hizo un balance de su gestión en la secretaría de DDHH, que incluyó reconocimientos internacionales para los que trabajó junto a otras áreas del Ejecutivo, como la declaración del Museo Sitio de la Memoria ESMA como patrimonio de la humanidad.

-Télam: Visto desde los derechos humanos, ¿qué es lo que está en juego en las elecciones?

-Horacio Pietragalla: -Lo que está en juego es la libertad. Es, realmente, uno de los factores que está en riesgo. Porque no hay libertad posible sin Memoria, Verdad y Justicia, sin el fortalecimiento de las políticas públicas, sin un Estado presente, sin un Estado que trate de equilibrar entre los sectores de más poder y los más postergados. Paradójicamente, quienes nos roban la palabra libertad son los que reivindican la dictadura militar, quienes relativizan lo que sucedió. Está en juego la libertad, nada bueno puede salir de sectores que aplauden a genocidas.

-T: En las últimas semanas se pronunciaron indirectamente a favor de Milei represores como Jorge "Tigre" Acosta y Mario "Churrasco" Sandoval. Y se conocieron declaraciones de Cecilia Pando, quien le pedía a Milei que aliviane la situación de los condenados porque, según ella, luego precisará a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden. ¿Cómo lo interpreta?

-HP: En primer lugar está la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, a la que la sociedad conoce muy poquito pero a la que quienes venimos militando en organismos de derechos humanos conocemos desde hace veinte años. Siempre estuvo con Pando llevando adelante la defensa de los genocidas que iban siendo condenados. Además, hay que entender que, después del fin de los decretos y leyes de impunidad, la primera condena (en una causa de lesa humanidad) fue en el 2007. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de genocidas no es un ataque a las FFAA: es una denuncia a esa fuerza armada que llevó adelante un plan sistemático de exterminio y que dejó también una catástrofe social al imponer un modelo económico.

-T: Rodolfo Walsh, en su Carta de un escritor a la Junta Militar, remarcaba eso: que el objetivo de la represión ilegal era imponer un modelo económico.

-HP: Claro. Cuando nosotros hablamos con las nuevas generaciones siempre explicamos que más del 60% de los detenidos-desaparecidos eran trabajadores organizados, y que en sus desapariciones hubo responsabilidad de dueños de empresas, de directores de fábricas, que los entregaban. Y al hablar del modelo económico que se instaló en la dictadura, uno tiene que analizar a quién se favoreció: Macri hoy es Macri gracias a esa dictadura militar. Porque su padre tenía cuatro empresas cuando empieza la dictadura y, cuando termina, tenía más de cuarenta.

-T: Massa, en sus últimas apariciones, viene hablando de que se termina la 'grieta' mientras propone encabezar un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo lo ve?

-HP: Creo en lo acertado de Sergio al hablar del fin de la grieta. Primero, hay que decir que hay un sector que siempre está interesado en que haya una 'grieta', y no somos nosotros (por el kirchnerismo y el peronismo). La idea de imponer una 'grieta' es de los sectores de poder, que nos meten en ese ring para generar un desgaste contra todos aquellos que quieren llevar adelante políticas que tocan los intereses de los poderosos. Hoy estamos frente a una amenaza para nuestra democracia: tenemos un candidato a presidente (por Javier Milei) que genera revuelo internacional por las declaraciones que lleva adelante. Porque para mí no está en sus cabales. Sin embargo, yo confío en el proceso que llevó adelante nuestra ciudadanía, más allá de enojos y frustraciones. Creo que la sociedad no va tirarse al vacío con personajes que aparecen prometiendo el cambio y que nadie los conoce. Lo dijo muy bien (el Papa) Francisco.

-T: ¿Qué piensa de Massa como candidato y en la gestión?

-HP: Yo lo conocí a partir de la alianza que se armó para pelear las elecciones contra Macri (por las elecciones presidenciales de 2019). Y después lo vi actuando. Es una persona que está al 100% gestionando, que no descansa, que toma las responsabilidades y los cargos con la altura que tienen que tener. Él (por Massa) fue uno de los articuladores que se movió para conseguir los fondos para traer el avión de las Madres (N.d.R: se refiere al avión utilizado por Prefectura para arrojar desaparecidos en los vuelos de la muerte). Consiguió los contactos, me sorprendí. Yo creo que la Argentina necesita un presidente como él (Massa) para poder encarrilar tantas discusiones. Lo que no puede pasar es que haya actores políticos que fomenten la violencia, que fomenten el odio y que podamos terminar en una imagen que tanto nos dolió ver y que agradecimos que no concluyó, que fue el atentado a Cristina.

-T: ¿Qué balance hace de su gestión en la Secretaría de Derechos Humanos?

-HP: La verdad, yo tengo la fortuna de ser el secretario de DDHH de este país y poder recorrer países como Alemania, Polonia, que tuvieron una tragedia muy grande a partir de todo lo que fue el nazismo y la persecución a la comunidad judía, y la verdad que reconocen que Argentina tuvo la valentía de poder llevar adelante un proceso casi único, solamente comparable con el proceso que llevó adelante el juzgamiento a los jerarcas nazis.

-T: Desde su historia personal, ¿cómo vive el paso del tiempo, la pérdida de algunas Madres y Abuelas y el legado que ellas dejan para su generación y las que vienen?

-HP: Yo, con las Madres y Abuelas, tengo una deuda eterna. Si no fuera por las viejas que se organizaron y se plantaron yo no estaría hablando acá. En este momento sería César Castillo, quien era antes de recuperar mi identidad. Nadie, ningún individuo, va a reemplazar la grandeza de esas mujeres. La democracia se redireccionó porque ellas no se rindieron nunca. Así que tenemos que ser miles: porque no es que se va alguien y viene uno que se sienta en ese lugar. Es una construcción, es resistencia, es lucha.

