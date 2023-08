El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, sostuvo hoy que "sorprende el cinismo de algunos personajes de la ciudad" de Buenos Aires, en referencia al jefe de Gobierno y precandidato presidencial (Juntos por el Cambio) Horacio Rodríguez Larreta, quien "en un mismo comunicado abraza a la familia y justifica el accionar policial" en la muerte de Facundo Molares ocurrida ayer en el Obelisco.

"Sorprende el cinismo que tienen algunos personajes de la Ciudad porque claramente hay habilitación política para realizar estas prácticas. Larreta justificando..., una vergüenza que en un mismo comunicado abraza a la familia pero a la vez justifica el accionar de la policía", dijo Pietragalla Corti esta mañana en declaraciones a AM 750.

En la misma línea, se preguntó: "¿No te da para reflexionar que puede haber una persona débil en la marcha y tu accionar puede llevar a que pierda la vida así de fácil?".

Así se refirió a la muerte de Molares, de 47 años, quien falleció ayer a pocos metros del Obelisco tras la represión de la Policía de la Ciudad a una protesta realizada por agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo".

A las tres horas, Larreta envió un mensaje por Twitter en el que respaldó el accionar policial mediante un mensaje desde su cuenta de Twitter: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite", dijo y destacó "el accionar del SAME que dio respuesta como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad".

Para Pietragalla, la policía que conduce Larreta "tiene una reglamentación interna que se adecúa a las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos por lo cual acá hay una habilitación política en el sentido contrario".

El funcionario lamentó que "además, en campaña, venden estas acciones".

"Los manifestantes no estaban siquiera cortando una calle y si estuvieran haciéndolo, la policía y el Gobierno de la Ciudad tiene que poner el diálogo. Hay que tener mucha capacidad política para resolver los conflictos, no podemos cada vez que hay una protesta mandar a reprimir. Para eso se inventó la política, para que no haya guerras, violencias ni heridos. Acá se reemplaza el rol de la política con la represión", analizó.

MIRÁ TAMBIÉN Liberaron a la madrugada a los detenidos tras la represión de ayer en el Obelisco

Pietragalla Corti contó que desde el organismo que preside ofrecieron "los peritos de la secretaria de DDHH para la autopsia de Facundo Molares" y sostuvo respecto de la familia de la víctima que ayer trató de comunicarse con el padre, a quién -dijo- le mandó un mensaje, "y estaba muy dolido".

El secretario remarcó, por otra parte, que "ayer los medios hegemónicos decían que era algo que se utilizaba políticamente", a lo que agregó: "También dicen que Molares se descompensó solo, como que la represión no tuvo nada que ver, pero que lo cierto es que hubo una represión desmedida y que las imágenes las vimos todos". (Télam)