El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo hoy que la desaparición y posible femicidio de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski

"es un tema sensible que nos toca a todos" y afirmó que "por tener roles de política sociales debería caerles todo el peso de la ley" a los dirigentes detenidos en la investigación del caso.

"Es un tema sensible que nos toca a todos. No jodemos con estos casos ni nos hacemos los boludos. La Secretaría no se desprende de las situaciones de violencia institucional del Estado o de femicidios. Yo como militante acompañé casos emblemáticos de femicidio como el de Lucía Pérez", dijo el funcionario en declaraciones a radio Con Vos.

"Nosotros no les preguntamos a quién votan, son víctimas. Siempre los primeros días son de mayor impacto, pero no estamos de acuerdo con la politización, no especulamos", afirmó Pietragalla y agregó que, en todo caso "justamente por tener roles de política social, debería caerles todo el peso de la ley" a los sospechosos en caso de comprobarse su participación en el crimen.

MIRÁ TAMBIÉN Casación rechaza queja de un empresario que reclama nulidad de los escritos de Centeno

El secretario de Derechos Humanos insistió: "Nosotros no especulamos en estas cuestiones ya que siempre nos reunimos con las madres de chicas víctimas de femicidios y violencia de género y no les preguntamos a quien votan".

"Por ejemplo, hay madres con pocos recursos que no pueden llevar adelante las querellas y ahí colaboramos" dijo, en tanto que diferenció entre un "estado que llama y acompaña a las víctimas y otro que las espía como fue en la gestión de Mauricio Macri y el caso de Santiago Maldonado".

"El estado tiene que estar presente en un caso de mucho dolor y angustia y es lo que hacemos nosotros", afirmó y recordó que en particular sobre el caso de Cecilia, "la ministra de la Mujer (Ayelén Mazzina) se comunicó con la familia".

"Además hay compañeros y compañeras que fueron a la marcha. Mandamos gente a acompañarlos. Ayer (el gobernador Jorge) Capitanich salió también a decir que va a caer todo el peso de la ley y yo también le dije que cuenten con el Equipo Argentino de Antropología Forense para evitar la impunidad", contó Pietragalla Corti.

Capitanich expresó anoche nuevamente su "más profundo dolor" en torno al caso de la desaparición de Cecilia en la provincia, y recordó que el Estado provincial se constituyó como querellante en la causa conforme a los protocolos establecidos en casos de violencia contra las mujeres.

Además, remarcó que desde el Frente Chaqueño, con el cual buscará su reelección, "se tomó la decisión de manera automática de excluir a las personas involucradas" y pidió terminar con "la difamación" y la "operación mediática" en torno al caso. (Télam)