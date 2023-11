El abogado Miguel Ángel Pierri, quien patrocina a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pidió "no pasar por alto" las amenazas que recibieron dirigentes políticos de parte de seguidores del candidato Javier Milei y advirtió que los autores de los mensajes violentos "están poniendo en juego el sistema democrático". "Sospechamos que son los mismos de siempre: los que han decidido no vivir en democracia, en hacer esta campaña del miedo, amenazarnos", sostuvo el letrado. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, Pierri alertó que las personas que amenazaron a Cecilia Moreau y a otros dirigentes "están poniendo en juego el sistema democrático". "Esto no puede ser pasado por alto. No hay que decir ´es un loquito más´. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que le bajan el valor a estas cuestiones. Esto es institucional y criminalmente grave", subrayó

Tras haber realizado una denuncia por esta cuestión, el abogado destacó que "la Policía Federal a través de Cibercrimen actuó rápidamente e inspeccionó los IP de las computadoras". Finalmente, de cara al balotaje del próximo domingo entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, Pierri pidió "que la ciudadanía tome consciencia de lo que está pasando". PT/KDV NA