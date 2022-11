El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por el Destacamento 144 que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Mendoza ingresó hoy en la etapa final de los alegatos por parte de la fiscalía y la querella, que coincidieron en pedir pena de prisión perpetua para 17 imputados por los hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El fiscal Daniel Rodríguez Infante en su exposición final ante el Tribunal Federal 1 (TOF) de Mendoza repasó las pruebas contra los exmiembros de las fuerzas de seguridad y solicitó prisión perpetua para 17 imputados, además de 12 y 9 años de cárcel para otros dos acusados.

Esta doble jornada, que comenzó ayer con el pedido de condena por parte de Ministerio Público Fiscal, continúo hoy con la exposición final por parte de la querella, a cargo de Fernando Peñaloza en nombre de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien coincidió con el pedido que realizó el fiscal Rodríguez Infante.

En este sentido, la fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para los exmiembros del Ejército Argentino tales como el Sargento Primero, Anacleto Calderón; el Sargento Ayudante Juan Carlos Luis; el suboficial principal Hugo Luis Zalazar; el Jefe de la Segunda Sección de Ejecución, Vicente Omar Navarro Moyano y el exintegrante del Personal Civil de Inteligencia (PCI), Oscar Simone.

La misma condena solicitó para los exintegrantes de la Cuarta Brigada Aérea, el auxiliar de la División 2, Eduardo Gaviola; el Comodoro Juan Carlos Santamaría; el Jefe de la compañía de Policía Militar Alberto Raganato; el Jefe del Escuadrón Tropa, Juan Carlos Cuadrado y el Subinstructor en Subunidad, Néstor Carmona.

Además, para los exmiembros de la Fuerza Aérea como el Jefe de la Regional Oeste de Inteligencia, Emilio García Ponce; el Jefe División de Contrainteligencia, Julio Agüero y el Cabo Primero Guillermo Campanille.

Asimismo, el fiscal requirió prisión perpetua para exintegrantes de la Policía de Mendoza del Departamento de información (D2) entre ellos el Oficial inspector, Armando Osvaldo Fernández; el Agente de Inteligencia, José Roccato; el excabo primero policía de la Comisaria Séptima, Ramón Dagoberto Álvarez y el cabo, Marcelo Rolando Moroy.

Por último, solicitó la condena de 12 y 9 años e inhabilitación absoluta respectivamente para el exdirector de la Banda de Música, de la IV Brigada Aérea, José Santos Chiófalo y el exoficial Inspector de la Comisaria 16, Manuel Martínez.

El fiscal, finalmente, pidió al Tribunal que "todos los acusados que transitan su detención en prisión domiciliaria que se otorgaron en el marco de la pandemia y como esta situación se ha normalizado que los imputados pasen inmediatamente al penal previo examen médico y que no presenten problemas de salud".

Rodríguez Infante, luego argumentó y solicitó al Tribunal una medida de reparación para las víctimas de delitos de lesa humanidad y cerró su alegato con palabras para los imputados que siguieron el debate de manera virtual.

"No puedo concluir pensando en los rostros de las personas desaparecidas que están en esos carteles que hoy están puestos sobre las sillas o sostenidos por familiares, víctimas y por organismos de derechos humanos; los acusados seguramente no lo ven porque esos carteles están del otro lado, pero no hace falta que los vean, ellos saben perfectamente quienes son esas personas desaparecidas", dijo en tono firme.

El Tribunal, concluida la exposición de Peñaloza, cerca de las 14, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de noviembre, jornada en que comenzarán los alegatos por parte de la defensa.

Los imputados en este juicio, que comenzó en abril de 2019, son exintegrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Policía y están acusados por crímenes perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

Entre los acusados hay miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea, y policías del Departamento de Informaciones (D2) y personal de las Comisarías 7° y 16°, de Mendoza. (Télam)