El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Mendoza continuó hoy con una nueva jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia durante la última dictadura cívico-militar, con la exposición de la defensa del exdirector de la banda de música de la IV Brigada Aérea y exintegrante del grupo musical "Los Trovadores de Cuyo", José Chiófalo, que pidió su absolución.

"No hay elementos para dictar la responsabilidad penal y efectiva, por lo que voy a solicitar la absolución lisa y llana para mi defendido, no se ha podido a desmentir que él estuvo en el Ministerio de Trabajo y que no trabajaba en la Fuerza Aérea en ese momento, no estuvo trabajando como director de la banda" sostuvo el abogado defensor Martín Ríos.

El TOF 1, compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, escuchó de manera presencial a Ríos, quien concluyó su etapa de alegatos en defensa de Chiófalo.

El abogado dijo que "los hechos demuestran que la designación del personal de la banda para custodiar en el cine obedeció a una decisión circunstancial y deliberada, no fue de Chiófalo porque no estaba, no hay prueba de coautoría de dar la orden que él participó activamente" resaltó el letrado ante el Tribunal.

Chiófalo se desempeñó como director de la banda de música de la IV Brigada Aérea entre 1976 y 1981, luego fue trasladado y finalmente se retiró de la fuerza en 1987 con el grado de capitán.

Durante la acusación, la fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por considerarlo autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por tres hechos, privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en nueve hechos; entre otros delitos.

Este debate comenzó en 2019 e investiga el rol de 23 imputados exmiembros del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la policía de Mendoza quienes están acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El Tribunal, luego de escuchar a los abogados, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 14 de abril a las 9.30, jornada en que continuará los alegatos de la defensa. (Télam)