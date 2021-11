La defensa en el juicio por la apropiación ilegal de una niña durante la última dictadura cívico-militar pidió hoy en su alegato la absolución de los expolicías de Mendoza Abelardo Garay y Armando Fernández, dos de los tres acusados por ese crimen.

El pedido se efectuó en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1 mendocino, informaron fuentes judiciales.

El abogado defensor Santiago Bahamondes pidió la absolución para sus defendidos en el marco de los alegatos de clausura del debate por la apropiación ilegal de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La mujer apropiada es la nieta recuperada número 127.

Entre sus argumentos, Bahamondes señaló que "Fernández no tenía datos del origen de Miriam, ni que esa beba que el recibió fue arrebatada de los brazos de su madre". Además, el abogado sobre uno de sus defendidos quien estuvo dentro del Departamento de Policía ex "D2", dijo: "El hecho de que un órgano como el "D2" sepa todo no quiere decir que una persona que lo integre lo sepa".

La defensa de Fernández y Garay utilizó dos jornadas para sus alegatos ante el Tribunal compuesto por Alejandro Piña, Daniel Carelli y María Paula Marisi, quienes ya escucharon los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

"Garay no alteró el estado civil de Miriam y no se le puede imputar falsedad ideológica por que la beba nació viva y eso era lo único que él tenía que declarar", dijo en otro tramo de la audiencia Bahamondes.

Asimismo, sostuvo que el pedido de condena de parte de la fiscalía es excesivo y al respecto agrego: "Yo entiendo que lleguen a eso pedido de pena, porque tienen acreditados cosas que no forman parte del tipo, fue un horror lo que vivieron Poblete-Moyano, nadie lo pone en entre dicho".

Y añadió el letrado: "Pero esto que vivieron los padres de Miriam no es parte de la tipicidad que se les imputan a ellos (en referencia a sus defendidos), no se los acusa de secuestro, no tienen nada que ver lo que sufrieron anteriormente los padres, da lo mismo si el parto fue divino o fue un horror, no es algo que podamos tener en cuenta para medir la pena de ellos", concluyó.

En este sentido, Bahamondes, en base a sus argumentos desarrollado en dos jornadas, pidió la absolución para sus defendidos y en caso que sean condenados sugirió que la pena sea la mínima.

En audiencias anteriores la Fiscalía solicitó la pena de 15, 13 y 10 años para Fernández, Garay e Iris Luffi respectivamente en el juicio en que están siendo juzgados por retención y ocultamiento de la identidad de una menor de diez años, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos.

La nieta 127 nació en la exESMA en junio de 1977 y fue sustraída de su madre luego del parto, para ser inscripta en Mendoza bajo un nombre apócrifo por el matrimonio Luffi-Fernández.

Los padres de la mujer, Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, quienes militaban en la organización Montoneros, fueron secuestrados en 1977 en Córdoba, lugar donde se ocultaban al escaparse de la persecución política que vivieron en Mendoza y San Juan.

El Tribunal, una vez concluida la audiencia de hoy, llamó a un cuarto intermedio para el próximo 2 de diciembre. (Télam)