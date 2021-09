El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por el uso de fondos públicos para gastos personales

Son gastos que no están justificados durante la gestión que llevó adelante entre 2006 y 2008 en dicha cartera, y que ahora el fiscal reclama que la ex funcionaria pague, además de la condena, unos 6.941.170,25 de pesos. En su alegato ante el Tribunal, el fiscal tildó de "gastos irracionales, escandalosos y burdos" que no fueron funcionales, y por eso entendió que se cometió el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. "Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública

Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la Secretaría y costosos vuelos charters", criticó la fiscalía. Ahora el Tribunal Oral Federal 6 escuchará el alegato de la defensa el próximo 15 de septiembre y luego dictará sentencia. Sobre el perjuicio al Estado Nacional el fiscal reclama que la ex funcionaria pague 6.941.170,25 de pesos en base a un peritaje que determinó el monto de la defraudación, y en caso de no poder pagar esa suma, se le decomisen bienes. Los gastos sin justificación van desde contratación de personal, vuelos privados, la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal en un kiosco, todo con dinero público. También se la acusa por una gran cantidad de vuelos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la Justicia señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires. SOF/MG/OM NA