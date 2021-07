El excompañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019 y actual auditor nacional, Miguel Pichetto, anunció hoy que no será candidato en estas elecciones y definió que va a "acompañar la campaña de Diego Santilli como primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires".

Así Pichetto se inclinó por el lado de la balanza que encabeza el delfín del jefe Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque también elogió al neurocientífico Facundo Manes, quien enfrentará a Santilli por el radicalismo, en las PASO de Juntos por el Cambio (JXC).

En diálogo con Radio Rivadavia, Pichetto dijo que apoyar al vicejefe del Gobierno porteño era una decisión "política y personal", a pesar de su "larga amistad" con muchos de los dirigentes del radicalismo que apoyan a Manes.

MIRÁ TAMBIÉN A partir de mañana y hasta el 28 de julio se acreditarán beneficios de la tarjeta Alimentar

"Es también por una cuestión de solidaridad, fue el PRO el que me convocó a la candidatura como vicepresidente" en el 2019, agregó el auditor peronista, que contó que esta mañana desayunó con Santilli y Rodríguez Larreta.

"En estos días he dialogado con Macri (que está en Suiza) y Larreta y he decidido acompañar la campaña electoral de Diego Santilli como primer diputado por la provincia de Buenos Aires", fueron sus palabras, al señalar que habla casi a diario con el exmandatario desde Europa.

De todos modos, opinó que "el radicalismo lleva un candidato muy interesante y novedoso", en referencia a Manes.

"Yo preferiría una unidad, creo que nos daría más fortaleza".

MIRÁ TAMBIÉN Senadores de todos los bloques recordaron a Reutemann en la primera sesión tras su muerte

Consultado sobre su propio futuro, descartó una candidatura: "Nunca tuve vocación a ser candidato a diputado nacional nuevamente, estuve 26 años en el Congreso, los últimos 18 como senador nacional", recordó.

"Creo que hay otro tiempo, otra generación, siempre estuve activo en términos de política. Nunca me borré y estuve en todas las situaciones dando mi opinión", expresó Pichetto, que cerró la entrevista con un llamado a la unidad de su espacio.

En ese sentido, apuntó que "en el oficialismo van a ir juntos, se van a cohesionar, no van a gastar energías en ningún debate interno", y consideró que en JXC "todavía hay tiempo para una lista unificada", a pesar de que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aún no terminó de definir si bajará o no su precandidatura para competir con Santilli y Manes.

Sin embargo, dijo que, si no era posible, debería hacerse "una primaria responsable y prudente".

Con todo, insistió: "Yo preferiría una unidad, creo que nos daría más fortaleza". (Télam)