Dirigentes y funcionarios del Frente de Todos (FdT) multiplicaron hoy sus manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el contexto del juicio que se sigue por el presunto desvío de la obra pública en Santa Cruz y repudiaron expresiones de dirigentes de JxC sobre el operativo desplegado el sábado en inmediaciones del domicilio de la exmandataria, al señalar que "están en una especie de competencia" para "ver quién es más antidemocrático".

Las declaraciones se conocieron mientras militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantuvieron por undécimo día consecutivo una vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta, luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara para la expresidenta una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el juicio conocido como "Vialidad".

El diputado nacional del FdT Máximo Kirchner consideró que la movilización popular que se gestó el sábado pasado en inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta "la generó" el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al disponer un operativo para intentar disuadir la presencia de manifestantes en Recoleta y sostuvo que "él dice que la disolvió con la Policía pero no fue así".

"La gente se convocó en Juncal y Uruguay cuando vio las vallas. Ése no era el punto central de las manifestaciones que se iban a desarrollar el sábado pasado en apoyo a Cristina en distintos puntos de la Ciudad", dijo Kirchner en declaraciones a El Destape Radio.

Indicó que la medida de Rodríguez Larreta "obedece a una competencia de falta de ideas" entre la dirigencia de JxC, quienes parecen creer que "la demostración de poder hay que hacerla en contra de la gente".

"Siempre tienen ideas agresivas, despectivas. No dicen qué van a hacer con la economía del país, y, cuando lo dicen, nos damos cuenta de que es lo mismo o peor de lo que hicieron durante los cuatro años de Mauricio Macri", señaló el legislador nacional y consideró que "son violentos porque no tienen mucho para proponer y tienen un discurso denigrante y muy despectivo respecto del conjunto de la sociedad".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lamentó a su vez que la oposición "esté en una especie de competencia para ver quién es más antidemocrático" y afirmó que, "como se acerca la campaña electoral" de cara a las presidenciales del año próximo, "decidieron usar una parte del poder judicial afín, que trabaja en tándem con medios de comunicación".

El mandatario bonaerense instó en declaraciones a Radio La Brújula, de Bahía Blanca, a la oposición a discutir "qué quieren hacer con el país" en vez de centrarse en apuntar contra la Vicepresidenta.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó sentir "asco" por las críticas que la titular del PRO, Patricia Bullrich, hizo al operativo de seguridad del sábado en Recoleta al subrayar que su espacio "no puede ser tan debilucho" ante el kirchnerismo, y consideró que algunos dirigentes de JxC "lo que están buscando es un muerto y yo no tengo esa vocación".

"Nosotros no usamos la fuerza. No creo en eso y pienso que hablando se pueden resolver los temas. Hace un año que estoy en la gestión y lo hemos demostrado. No tenemos la necesidad de pegarle a nadie", expresó Fernández en declaraciones a la radio Futuröck.

Dijo que "si ellos están buscando eso, es porque asumen que hay un segmento de la sociedad argentina derechoso como ellos que les gusta eso de lastimar a los otros".

Por su parte, el diputado nacional del FdT Eduardo Valdés aseguró que "no hay nadie a quien no le haya indignado la persecución a Cristina" y destacó que por eso lleva once días consecutivos la vigilia frente al domicilio de la expresidenta.

"La persecución a Cristina se transformó en un acto de amor. Estoy muy entusiasmado porque va 'in crescendo'", sostuvo en declaraciones a Radio Nacional Rock FM 93.7 y expresó que el acto del PJ bonaerense previsto para el sábado próximo en Merlo, que tendrá a la Vicepresidenta como única oradora, será "una de las muestras de amor más importantes que ha dado la política".

El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó en declaraciones a Radio Provincia que "la persecución a Cristina es una embestida más del antiperonismo, que se da en la Argentina desde el inicio del justicialismo como fuerza política".

Bianco advirtió que la Vicepresidenta sufre una persecución "en distintos capítulos de un proceso general de persecución política, judicial y mediática" que "se dio en Argentina a partir del gobierno de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia".

El titular de la CTA de Córdoba y diputado nacional del FdT, Pablo Carro, al señalar que Fernández de Kirchner "tiene que ser candidata" a Presidenta el próximo año porque "con ella el pueblo sabe que tiene un futuro".

"No se trata solo de sueños, sino de algo que fue realidad hace unos pocos años atrás. Está aumentado el pedido para que Cristina sea candidata a Presidenta en 2023", expresó Carro en declaraciones a la radio AM750 y dijo que "tiene que serlo porque en las marchas, las asambleas y las reuniones, Cristina vuelve a despertar la esperanza en su pueblo".

La legisladora porteña del FdT, Ofelia Fernández, expresó su "preocupación" por "lo peligrosa que es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", luego de la denuncia que presentó ayer ante la Justicia por el uso de armas "con balas de plomo" por parte de efectivos de esa fuerza que participaron el sábado en el operativo desplegado en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta, al que calificó de "ilegal". (Télam)