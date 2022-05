El secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó hoy que desde los movimientos sociales y los sectores de la economía popular van a “defender al Gobierno” del Frente de Todos y aseveró que el oficialismo ganará las elecciones presidenciales de 2023, al hablar en el marco del encuentro nacional de trabajadores de Empresas Recuperadas encabezado por el presidente Alberto Fernández.

“Vamos a defender a este Gobierno y en el 2023 vamos a volver a ganar y seguir gobernando la Argentina”, expresó Pérsico ante trabajadores de la economía popular y fábricas recuperadas en un encuentro realizado en la Cooperativa de Trabajo Aceitera La Matanza Ltda., en la localidad bonaerense de La Tablada.

Junto al Presidente, el referente del Movimiento Evita manifestó: “Tenemos un Presidente que ayuda y ve a la economía popular y el ejemplo está en el bono que salió por decreto para los compañeros” y -emocionado- remarcó: “Es el primer bono a trabajadores de la economía popular. El día en que el Estado nos empieza a reconocer es el día más importante”.

“La mayor pelea fue para que nos vea y por eso cuando alguien nos ve y trabaja con nosotros le agradecemos muchísimos porque nosotros tenemos un problema y queremos una solución, ya que no estamos detrás de una ideología y la política”, agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Las mujeres en el mundo del trabajo: hacia un derecho laboral feminista

En ese sentido, Pérsico aseguró: “Sabemos que la solución está en manos del Estado y que la podemos conseguir. Por eso, cada vez que encontramos un funcionario que nos ayuda y nos ve, le agradecemos mucho”.

En un repaso histórico, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social sostuvo que “el gran problema que tenemos en el sector, en la economía popular y en las fábricas recuperadas es que no nos ven, no nos visualizan. No existimos".

"El mayor problema ha sido pelear por la existencia, por ser un sector social, económico, productivo y por la inclusión de este sector. Ahora, nos ven y estamos trabajando juntos”, concluyó su mensaje. (Télam)