El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, destacó hoy el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "es el primer acuerdo con el FMI donde no habrá ajuste para mantener del crecimiento de Argentina".

"El acuerdo es muy auspicioso para la Argentina", dijo el dirigente social, en declaraciones a radio 10.

En ese marco, Pérsico indicó: "Yo hablé con el Presidente y creo que es el primer acuerdo con el fondo donde no habrá ajuste para mantener el crecimiento. La otra cuestión es que no va a haber imposiciones del fondo en jubilaciones y en políticas sociales".

"No hay ninguna restricción a ninguna de las políticas sociales ni de las políticas sanitarias en el acuerdo con el Fondo Monetario. No hay reforma laboral ni reforma del sistema jubilatorio y tampoco hay una restricción del crecimiento porque se mantienen las mismas pautas del presupuesto", remarcó el funcionario.

Destacó que "por los próximos cuatro años no habrá ningún desembolso. El acuerdo es muy auspicioso para la Argentina".

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, al referirse a los entendimientos alcanzados entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

"No hay ninguna restricción a ninguna de las políticas sociales ni sanitarias, ni se puso como condición una reforma laboral, ni al régimen jubilatorio. Tampoco se limita el crecimiento del país porque se mantienen las mismas pautas que estaban en el presupuesto. Hable con el presidente y es el primer acuerdo con el FMI en el que no hay ajuste para mantener el crecimiento y no hay ninguna imposición constante como estábamos acostumbrados sobre todo en las jubilaciones y en las políticas sociales", subrayó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Daniel Menéndez afirmó que desde los movimientos sociales vinculados al oficialismo se ponderó la forma en la cual se concretó el acuerdo con el FMI.

"Saludamos la firmeza de este gobierno para lograr un acuerdo con el FMI que no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo y así dar continuidad a la recuperación de la Argentina", señaló Menéndez a través de su cuenta de Twitter. (Télam)