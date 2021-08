El líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, dijo hoy que "no hay que tenerle miedo al subsidio del trabajo", elogió al ministro saliente de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y a la construcción política del Frente de Todos (FdT) y juzgó que el precandidato Florencio Randazzo "está yendo por la banquina" en esta etapa electoral.

En diálogo con Radio 10, Pérsico celebró el éxito que organizaciones sociales y políticas, en el marco de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) -incluido el Movimiento Evita que él integra-, tuvieron en su peregrinación ayer desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo, en "defensa de la agenda marcada por tierra, techo y trabajo", con eje en la creación de "trabajo genuino en todo el país".

El dirigente social dijo que esa convocatoria, habitual en el Día de San Cayetano, fue "muy masiva" y señaló que mientras siempre caminan "unos 5.000 peregrinos", ayer lo hicieron "unos 30 mil compañeros".

"Para nosotros es muy importante juntarnos y que se nos vea", resumió Pérsico.

MIRÁ TAMBIÉN La organización de una elección en pandemia es el gran desafío de este año

También pronosticó que los movimientos representan "un fenómeno que vino para quedarse", en el que deben "pelear muy fuerte por la inclusión de compañeros".

Para el líder del Movimiento Evita "es muy difícil en esta economía mundial meter a todos estos compañeros en el trabajo" porque "en ese modelo no entran" y, por eso, es necesario "construir otro modelo".

"No hay que tenerle miedo al subsidio del trabajo", insistió y mencionó, como ejemplo, que no se le tiene miedo "al subsidio de la energía y del crédito", pero diferenció que no se trata de "la política de renta", que, advirtió, "no genera un progreso social".

En cambio, se mostró favorable a "la teoría del trabajo social garantizado", entendió que "el Estado tiene que ser el último empleador y garantizarle el trabajo a los compañeros", pero aceptó que "el subsidio no resuelve el problema".

MIRÁ TAMBIÉN Memorándum: el Tribunal que debe resolver sobre la nulidad del caso termina de escuchar defensas

En otro momento de la entrevista elogió a Daniel Arroyo, quien deja el ministerio para ser precandidato, y marcó cómo fue ayer ponderado durante la movilización: "Es muy raro que organizaciones sociales reivindiquen a un ministro de Desarrollo Social. Creemos que fue un buen ministro", resumió.

"Fue un ministro que escuchó mucho y con el que discutimos bastante", graficó Pérsico y aseguró estar convencido de que "desde el Parlamento (Arroyo) impulsará leyes en favor de los movimientos populares".

Sobre Juan Zabaleta, que suena como reemplazante de Arroyo, declaró que no lo conoce, pero subrayó: "Ha sido parte del espacio de Alberto Fernández y respetamos eso".

Consultado sobre la precandidatura del exministro de Transporte Florencio Randazzo, Pérsico comentó: "El flaco esta yendo por la banquina, se está tragando todos los postes. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo".

Reivindicó la tarea hecha desde el Frente de Todos al sostener que se construyó "un frente de unidad extraordinario, enorme, en su riqueza ideológica, política".

"Tenemos que cuidar esta herramienta", concluyó. (Télam)