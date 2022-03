El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, negó que su agrupación pudiera estar vinculada con el ataque al despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Senado durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que "no hay fundamentos" para sostener tal acusación. "Es una locura, no tiene ningún fundamento. Se está investigando, han pedido investigaciones a ver si había teléfonos cruzados con la Secretaría (de Economía Social), conmigo", sostuvo el referente social. En diálogo con La990, el dirigente oficialista deslizó que las pedradas contra el despacho de la titular del Senado no fueron orquestadas: "Si le preguntas a cualquiera de esos pibes dónde queda el despacho de la vicepresidenta, seguro que no sabe. Yo mismo tampoco". Por otra parte, al referirse a la situación actual del Frente de Todos y un posible quiebre, Pérsico señaló que no hay posibilidad de ruptura ya que se sigue dialogando, pero reconoció que hay "discusiones internas que nunca tendrían que haber llegado a este punto. En el fondo, lo que hay es una lucha de poder para ver cómo se tiene que conducir el frente". "Los humildes no tienen cómo defenderse, el Estado es el que tiene que defenderlos, entonces tenemos que dejarnos de joder y empezar a resolver los problemas. Hay una situación muy difícil y necesitamos tiempo, no me cabe la menor duda que después de la pandemia macrista, vino la pandemia de dos años y hay países que tienen 2000, 3000% de aumento y esto a la Argentina la está afectando", manifestó. Pese a la crisis interna, el líder del Movimiento Evita respaldó al presidente Alberto Fernández: "Hace muy bien en mantener la unidad. Nuestro pueblo, nuestra militancia valora la unidad y estamos unidos en el mismo frente a pesar de las discusiones". "El último que tiene que tomar las decisiones es el Presidente

Entonces hay veces que estás de acuerdo y veces que no estás de acuerdo, bueno, cuando no estás de acuerdo, lo mejor sería no expresarlo. Está claro que tenemos muchos problemas y hay compañeros que piensan que no los vamos a poder resolver antes del 2023 y piensan que vamos a perder, entonces, en ese marco, es que se dan las discusiones", agregó Pérsico. MC/PT/KDV NA