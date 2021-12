El intendente de la localidad cordobesa de Villa Allende y exgolfista profesional, Eduardo ‘Gato’ Romero, permanece internado en un sanatorio privado de la capital luego de sufrir una descompensación y padecer problemas estomacales, se informó oficialmente.

Nicolás García, secretario de Gobierno de Villa Allende, dijo a Canal 12 de Córdoba que Romero se encuentra en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba tras sufrir una descompensación.

Detalló también que se espera que el intendente reciba el alta en las próximas horas, pero reseñó que, después de padecer coronavirus, Romero "quedó muy frágil su salud", aunque aclaró que su situación "no es grave".

"Tiene problemas de diabetes, hígado graso y quedó bastante débil”, describió.

Además el propio Romero se refirió a su situación de salud a través de las redes sociales: “Hola vecinos. Les quiero contar, de manera honesta como siempre lo hice, que desde hace algunos meses estoy atravesando un problema de salud que ha requerido distintos tipos de estudios que continuarán en las próximas semanas”.

"No les voy a negar que eso me preocupa y desgasta, pero también quiero decirles que este desafío me fortalece, como me han fortalecido tantos otros obstáculos en mi vida personal y en mi carrera deportiva. Con el apoyo de familia, amigos, de mi equipo de gestión, de la comunidad de la Villa y, sobre todo de Dios, tengo fe de que voy a salir adelante”, confió en su cuenta de Instagram.

Click to enlarge A fallback.

Incluso, aseguró: "Sepan que sigo estando, que estoy más presente que nunca y que mi compromiso con Villa Allende permanece intacto".

Romero, de 67 años, cumple su segundo mandato como jefe comunal y luego de pasar Nochebuena junto a su familia sufrió un malestar estomacal por un problema que él dijo acarrear desde “hace algunos meses”, aunque no especificó de qué se trata. (Télam)