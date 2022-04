Tres ingenieros que participaron de una pericia sobre cinco obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez mantuvieron hoy sus diferencias en torno a si existieron o no sobreprecios, al declarar de manera conjunta ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 que juzga la realización de la obra pública de Vialidad en la provincia de Santa Cruz.

Mientras que el perito oficial, Eloy Bona, y el de la fiscalía, Roberto Panizza, hablaron de sobreprecios, la perita de las defensas, Adriana Alperovich, aseguró que los valores eran los que correspondían al momento de ejecución de cada una de las obras.

Al dar sus explicaciones en la sala de audiencias, los peritos Bona, Panizza y Alperovich manifestaron que no pudieron ponerse de acuerdo en la metodología a utilizar, por lo cual cada uno llegó a sus propias conclusiones, basadas en un método de cálculo diferente.

Frente a esta situación, será el TOF el que decida, cuando deba valorar la prueba, "cuál cree más conveniente", dijo Bona.

Y agregó: "Partimos de metodologías distintas, no nos hemos podido poner de acuerdo. Cada uno ha realizado la (pericia) que creyó más conveniente: el dictamen salió en disidencia".

Bona ratificó ante los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu su dictamen sobre la existencia de sobreprecios en las cinco obras adjudicadas en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Báez, entre 2003 y 2015.

En el mismo sentido se pronunció Panizza, aunque utilizando un método diferente, mientras que la perito ingeniera Alperovich se mostró en disidencia al concluir que los valores sí se correspondían a los costos.

Al exponer sobre su pericia, Alperovich remarcó que hizo un análisis de los precios vigentes al momento de las adjudicaciones porque las obras no son comparables entre sí.

En los otros dos casos, los peritos tomaron para el análisis precios de referencia vigentes en el sector de la construcción, como en el caso de Panizza la revista "El constructor", según él mismo refirió al Tribunal.

Alperovich, en cambio, reiteró que "hay obras que no pueden compararse" ya que -subrayó- hay costos adicionales en transporte y mano de obra, como también la veda invernal, que afectan a los trabajos de infraestructura en el sur del país.

En su dictamen, la perita ingeniera afirmó que no forzó "ningún resultado" y que usó la metodología basada en "determinar el valor de cada uno de los insumos que integra una obra, en este caso las viales".

Del total de 51 obras que se analizan en el juicio oral de la causa Vialidad, el TOF N° 2 seleccionó cinco y encargó esta pericia conjunta que se realizó durante la llamada "instrucción suplementaria".

Tras explicar el método usado para llegar a sus conclusiones -en cuanto a si hubo o no sobreprecios en las adjudicaciones-, cada perito detalló los parámetros que tomó en cuenta, durante la audiencia que cerró la etapa de testigos en el juicio oral.

En la pericia entregada al Tribunal, Bona concluyó que hubo sobreprecios de más del 52 por ciento entre los valores de la empresa adjudicataria y los precios del mercado.

Panizza arribó a una conclusión parecida al ubicar el sobreprecio en un 55 por ciento.

Por el contrario, Alperovich descartó la existencia de sobreprecios, al subrayar que "del análisis de los precios de insumos relevados y su comparación se concluye que se encuentran dentro de los valores que se corresponden con valores al momento de cada obra".

La ingeniera detalló que para realizar el dictamen hizo "un relevamiento para obtener precios de cada insumo a las fechas de cada una de las ofertas".

Además, recordó que en las licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad se utilizan pliegos que "establecen la forma en que debe calcularse el precio de todos y cada uno de los insumos".

Sobre ese punto, dijo que para realizar su pericia siguió "exactamente la metodología indicada" por el organismo, lo que significa que el "costo de los equipos fue calculado con las fórmulas de amortización, lubricantes y combustibles".

"Los valores de referencia de revistas toman valores medios no representativos de la obra vial particular sino de una obra tipo básica media y, por supuesto ,está el tema de la distancia", concluyó la perito, e insistió en que, dadas las particularidades de la obra vial en Santa Cruz, "no resulta aplicable cualquier tipo de comparación". (Télam)