Periodistas holandeses que cubrieron el Campeonato Mundial de Fútbol 1978 indicaron hoy que "después de tantos años" no esperaban que su accionar para dar visibilidad al terrorismo de Estado "fuera tan importante para la gente de Argentina", al recibir un reconocimiento en Países Bajos por parte de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA).

Además, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue distinguida en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por "su trayectoria, su lucha y compromiso con los derechos humanos", indicó en un comunicado la CAFA.

Luego, Abuelas de Plaza de Mayo y la CAFA reconocieron en la residencia del embajador argentino en Países Bajos, Mario Oyarzábal, a siete holandeses, entre ellos al periodista Frits Barend; al humorista y escritor, Freek de Jonge; y al exjugador de fútbol, Oeki Hoekema.

Barend, que simuló ser un jugador holandés para entrevistar al dictador Jorge Rafael Videla después de la victoria de Argentina en el Mundial de 1978, manifestó tras el encuentro: "Estoy muy contento por recibir este reconocimiento".

"Fui a la Plaza de Mayo para buscar y hablar con las Madres, hablé con unas diez Madres que me decían 'muchas gracias por venir a hablar con nosotras´ y me pedían que escriba", recordó sobre su labor en el Mundial 1978 y señaló que "con todo lo que me contaron estas señoras después hemos escrito más historias que pasaron en Argentina".

"Por eso para mí es un gran honor venir aquí y recibir este documento. ¡Viva Argentina!", completó Barend.

Jonge, que participó de la campaña de boicot del Mundial de 1978, remarcó que en ese año se enteró "sobre las personas desaparecidas" en Argentina e inició entonces "una campaña en Holanda" para darle "a la gente información y conocimiento junto con otras personas de lo que estaba pasando".

"Al principio soñaba con que las personas en Argentina se dieran cuenta de lo que hicimos por ellos, me vi parado en una gran plaza donde la gente lloraba y gritaba. Pero luego, de repente, me di cuenta de que eso no iba a suceder", confió.

MIRÁ TAMBIÉN Perotti instó a seguir el ejemplo de San Martín y reclamó más federalismo

Y sobre el reconocimiento obtenido, Jonge señaló: "Esperé y esperé un pequeño cumplido. Y ahora, después de tantos años, tengo este reconocimiento. Estoy muy agradecido".

El exjugador del PSV Hoekema, que incluyó un párrafo en su contrato que aclaraba que nunca jugaría contra un equipo de países que estén bajo dictadura y también organizó una petición contra la participación de la selección holandesa en el Mundial de 1978, expresó tras el homenaje: "Después de tantos años no esperaba que lo que hicimos en ese tiempo fuera tan importante para la gente en Argentina".

"Pensé que estábamos llevando adelante las acciones aquí pero no supe de la respuesta y el impacto que tuvieron hasta ahora", sostuvo.

Además, Hoekema destacó que "no es habitual que los futbolistas se involucren de ese modo" y contó que sus compañeros "no querían decir ni firmar nada".

"Pero no eran sólo los futbolistas, porque también otras personas, cuando hablamos con ellos, sabían lo que estaba pasando allí. Y cuando les dije: '¿Pueden firmar el papel que debemos entregar al Gobierno?' No quisieron hacerlo", rememoró el exjugador.

Y consideró que esas personas actuaron así "por miedo" y reflexionó: "En Holanda puedes decir todo lo que quieras e incluso entonces tienes miedo de poner tu firma. Eso es muy extraño".

Entre las acciones que se destacaron estuvo la transmisión en simultáneo y a pantalla partida que hizo la televisión holandesa -el 1 de junio de 1978- de una marcha de Madres de Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de sus hijos y la ceremonia inaugural que se desarrollaba al mismo tiempo en el Estadio de River Plate en la ciudad de Buenos Aires.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también participó del evento donde además fueron homenajeados Jan van der Putten, periodista político que entrevistó a las Madres de Plaza de Mayo durante la ceremonia de apertura del Mundial; Bert Nienhuis, fotógrafo famoso por sus fotos documentales sobre problemáticas sociales, que tomó imágenes de la protesta de Madres de Plaza de Mayo; y Saskia Noorman-Den Uyl, parlamentaria del Partido del Trabajo, hija de Liesbeth den Uyl (1924-1990), quien formó un grupo holandés que apoyo a las Madres de Plaza de Mayo.

A cada uno de ellos se les hizo entrega de un diploma por su compromiso y Carlotto les obsequió también un pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo. (Télam)