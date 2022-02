El diputado nacional y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra (FdT) aseguró hoy que "todos" los diputados del Frente de Todos "van a estar a la altura de los requerimientos que el país está necesitando" y van a aprobar el acuerdo de renegociación de la deuda alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Creo que todos van a estar a la altura de los requerimientos que el país está necesitando. La ley va salir. El Congreso va a aprobar lo que el Gobierno nacional aprobó con el Fondo Monetario Internacional", afirmó Pereyra, en declaraciones a los periodistas en la Casa Rosada tras entrevistarse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Sobre la nueva jefatura en el bloque del FdT en la Cámara de Diputados, que recayó en el santafesino Germán Martínez, manifestó estar "muy contento" y evaluó que "es un hombre del interior preparado y que habla con todos los sectores".

Acerca de la gestión de poco más de dos años del presidente Alberto Fernández, aseveró: "Estoy totalmente de acuerdo y apoyo todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno nacional".

Puntualmente sobre el acuerdo con el FMI, anunciado por el presidente Fernández el viernes pasado, el diputado nacional bonaerense consideró que "no hay nada para festejar".

"Lo cierto es que si nosotros no hubiésemos hecho ese acuerdo ayer estábamos con el sistema cambiario parado porque entrábamos en default y eso es lo peor que le podría pasar a la Argentina", sostuvo.

Acerca de las posiciones dentro del FdT sobre el acuerdo con el organismo monetario internacional, Pereyra evaluó: "No veo fragilidad en lo que estamos construyendo desde este frente. Hay matices, miradas diferentes".

"No todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos objetivos, pero sí hay algo que nos une que es lo que vivimos en el pasado: no queremos volver a gobiernos como los que tuvimos anteriormente en el cual se quite derechos a la sociedad".

Pereyra, por eso, apuntó que "la responsabilidad de cada uno de los dirigentes es aceptar que hoy hace falta más que partido una cuota de argentinidad, para darle respuesta a la gente que está necesitando respuestas".

En cuanto a la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque en Diputados, dijo que "no es cuestionable, quizás el momento, pero es una decisión personal. Lo respeto por la tarea que ha realizado, es un par mío, la verdad que lo quiero mucho, pero hay que seguir, la agenda es más importante.

Sobre la tarea de Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense, señaló: "Lo he hablado con él, su tarea como presidente es articular con todos los sectores de la provincia de Buenos Aires, abrirse, no es el tema de camporizarse sino trabajar por el PJ".

Finalmente, contó a los periodistas que había salido "contento" de la reunión con Manzur, porque concurrió con la "preocupación" de haberse "caído el presupuesto del Gobierno nacional", tras el rechazo opositor en Diputados.

"Particularmente me voy contento porque el presupuesto tenía obras para Florencio Varela que había presentado el intendente Andrés Watson y para la Universidad Arturo Jauretche y están incluidas en el trabajo que va a realizar el Gobierno nacional en este año, así que me voy satisfecho", subrayó. (Télam)