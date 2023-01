El diputado nacional del Frente de Todos Julio Pereyra dijo hoy que "no es fácil la que le tocó" al ministro de Economía, Sergio Massa, pero evaluó que el "trabajo que ha hecho es muy bueno" y "la está llevando adelante".

"El trabajo que ha hecho es muy bueno: no está expuesto a la discusión política, está dedicado a la coyuntura económica y la que le tocó no es fácil, pero la está llevando adelante", sostuvo Pereyra tras entrevistarse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada.

En declaraciones a los periodistas acreditados, el diputado nacional indicó que su "expectativa" es que la inflación "baje".

Acerca de las elecciones presidenciales de este año y de la posible reelección del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Pereyra expresó que "es muy adelantado hablar de reelecciones en este momento".

"La gente la está pasando mal y yo pensando en la elección que viene... La verdad que no debería ser así, no pasa con (el intendente de Florencio Varela, Andrés) Watson, no pasa con (el diputado provincial Mariano) Cascallares, no pasa con (el intendente de Berazategui Juan José) Mussi, no pasa con ninguno de los dirigentes", respondió.

En esa línea, el legislador del FdT y ex intendente de Florencio Varela señaló que "ya llegará el tiempo electoral", y agregó que la urgencia del oficialismo en este momento es "reconstruir el país", un objetivo "que nos está costando muchísimo" -dijo- "después del gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri".

"No es momento de hablar de candidaturas", insistió.

Consultado sobre la situación interna del FdT a nivel nacional, Pereya apuntó: "Tengo diferentes posiciones políticas de cada uno de los actores. Eso no significa que no me sienta identificado con ellos dentro del frente pero las cosas hay que discutirlas adentro. Los temas tenemos que discutirlos adentro, a puertas cerradas", reiteró.

Finalmente, el referirse a su reunión con Manzur, el legislador manifestó que el jefe de Gabinete le contó los "avances que está haciendo el Gobierno y eso nos alienta a todos". (Télam)