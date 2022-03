El diputado nacional y referente peronista del municipio bonaerense de Florencio Varela, Julio Pereyra, aseguró hoy que los intendentes peronistas del conurbano de la provincia de Buenos Aires “están a disposición del presidente” Alberto Fernández, con el objetivo de “luchar juntos contra la inflación” en el territorio y planteó que también se reunirán con todos los referentes del Frente de Todos (FdT) para “mantener la unidad”.

Pereyra participó anoche del encuentro que se realizó en el municipio de La Matanza que nucleó a los intendentes peronistas y referentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, tras el cual emitieron un documento con dos temas casi excluyentes: inflación e inseguridad.

Al respecto, Pereyra dialogó con Télam sobre la reunión y se refirió a la situación del Frente de Todos: “Quedó muy claro que la cuestión entre Alberto y Cristina (Kirchner) la tienen que resolver ellos y nosotros no nos podemos meter ahí”.

Sobre el aumento de precios de los alimentos, el exintendente de Florencio Varela contó que “se armó un trabajo territorial y se propuso generar reuniones con el Presidente para darle nuestras opiniones y también con el gobernador Axel (Kicillof) y (Sergio) Massa -presidente de la Cámara de Diputados- también con el objetivo de mantener la unidad del Frente de Todos”.

“Estamos a disposición del Presidente. Por eso queremos pedirle una reunión para ponernos a disposición para trabajar juntos en la lucha contra la inflación en el territorio”, remarcó.

También señaló que “todos coincidimos en que Alberto es quien debe convocarnos y conducir porque nosotros tenemos un esquema presidencialista” y agregó: “Que Alberto nos convoque y vamos a estar a disposición”.

En esa línea, el diputado nacional del FdT destacó que “la mayoría respaldó las palabras de Alberto cuando dijo ayer que él escucha a todos, pero quien toma las decisiones es él”.

El dirigente peronista contó que durante el encuentro “una de las cosas que todos plantearon fue que Alberto llegue presidenciable al 2023, independientemente si después quiere o no ser candidato. Tiene que llegar competitivo al igual que Axel”.

Pereyra sostuvo además que en la reunión de ayer hubo “una crítica a la comunicación del Gobierno porque falta comunicar las obras que se están haciendo" y añadió: "La comunicación no es buena porque no se sabe de dónde salen los recursos. Las obras públicas en los municipios salen de los recursos de la Nación y eso no está claro”.

Asimismo, el expresidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) puntualizó que también “hubo reclamos al gobierno provincial y el principal tema fue la seguridad”.

“Esto lo contestó Martín (Insaurralde) -jefe de Gabinete bonaerense- al anunciar que ahora van a instrumentar la compra de nuevos patrulleros y choferes para esas patrullas. También se habló la posibilidad de generar un fondo federal por el tema de seguridad, con recursos de Nación”, detalló. (Télam)