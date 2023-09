El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, afirmó hoy que la propuesta de los vouchers en educación del candidato libertario Javier Milei "refuerza la desigualdad" y alertó que si el sistema escolar "funciona como un negocio" entonces "donde no hay demanda, no hay escuela".

El ministro dijo que Milei plantea algo "medio contradictorio" con "tres cosas a la vez".

"Una es la privatización del sistema educativo. Lo segundo es que la educación es un negocio, y lo tercero son los vouchers", amplió sobre ese punto en diálogo con El Destape Radio.

Para Perczyk, la "combinación de privatización, negocio y vouchers convierte a las instituciones educativas" de los distintos niveles educativos "en comercio" y reprochó que "convierte en clientes" a los estudiantes.

"No se financian carreras estratégicas sino que lo que se financia es por pibe matriculado. Entonces se vuelve a reforzar la desigualdad, que ya tenemos en Argentina, pero la refuerza", cuestionó.

Y ejemplificó que en la provincia de Buenos Aires existen "25% de escuelas rurales" donde hay "pocos hijos de pobladores", y por eso mismo, en ese sistema "no van a tener libros, no van a tener convectividad, los maestros van a ganar menos".

"La escuela que funciona como un negocio, funciona donde hay mucha demanda. Donde no hay demanda, no hay negocio y no hay escuela", alertó.

Al referirse al sistema de los vouchers en Chile, Perczyk advirtió que "provocó que las escuelas de los barrios cerraran porque había que ir a donde había más poder adquisitivo para recaudar fondos".

Sobre la actualización de los salarios docentes, el ministro confió: "Estamos negociando en la paritaria nacional docente con todos los gremios y esperamos esta semana poder actualizar los salarios".

Además, señaló que el salario mínimo vital y móvil para un maestro de jornada siempre que recién inicia es de "165 mil pesos" y que se encuentran "negociando cómo lo levantamos en el mes de septiembre para que siga recuperando poder adquisitivo".

"Y después estamos negociando también en la universidad con los gremios docentes, están transcurriendo ahora, y con los no docentes acabamos de firmar la actualización de los salarios", completó sobre las paritarias con los otros sectores de la educación. (Télam)