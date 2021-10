El expresidente del Uruguay, José “Pepe” Mujica, alentó hoy a los argentinos a “quererse un poco más y respetarse en el fuero íntimo, no herirse, porque eso multiplica las barreras”, y se manifestó a favor de “mejorar” el Mercosur, la alianza de países del Cono Sur que en el 2021 cumplió 30 años desde su creación.

Mujica conversó con la prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, luego de recibir de manos de del presidente Alberto Fernández el Collar de la Orden del Libertador San Martín, la máxima distinción que otorga el Estado argentino.

Con su característico tono calmo, el ex mandatario uruguayo dijo querer mucho a la Argentina, donde “tengo amigos por todos lados y de todos los pelos”, y exhortó a sus habitantes a “quererse un poco más y respetarse en el fuero íntimo, no herirse, porque eso multiplica las barreras, no aumenten el calibre de las diferencias, porque al fin y al cabo una sociedad compone una gigantesca familia”.

“Serán grandes las diferencias que tienen, pero tienen que componer un nosotros, y no puede ser que sólo la selección de fútbol sea la cosa que los unifique, y todo lo demás los divida”, sugirió Mujica, de 86 años, y a quien Fernández definió al imponerle la distinción como “un emblema de lo mejor de la política”.

El ex diputado, senador y presidente uruguayo comentó que “a veces siento que hay como odio, y si bien tú puedes tener diferencias objetivas, si le metes el insulto encima, le metes un caudal subjetivo, y la democracia obliga a negociar y a conversar, y después que dijiste unos disparates, ¿cómo hacés para conversar…?”, se preguntó.

Consultado acerca de la relación actual de la Argentina con Uruguay, subrayó que “hay que mejorar el Mercosur, pero primero hay que tener voluntad”.

Dijo que los argentinos son diferentes de los uruguayos “por la historia, nosotros somos una aldea, nos conocemos todos” y consideró que “los países son hijos de su historia: si Uruguay hubiera sido un país de 30 ó 40 millones de habitantes, la historia política del mundo diría que la social democracia se inventó en el Uruguay”.

El ex mandatario uruguayo dijo que opinaba así porque “tuvimos un presidente que en 1910 reconoció el mundo de la mujer, el divorcio por la sola voluntad, que escribía Dios con minúscula, que nos hizo el país más laico de América Latina, que decía que el sindicato es el abogado del pobre, y cuestiones por el estilo que conformaron toda una cultura”. (Télam)