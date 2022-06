(Por Marcelo Cena).- José 'Pepe' Mateos, exfotógrafo del diario Clarín, hoy integrante de la plantilla de fotógrafos de la agencia Télam, fue testigo presencial de los asesinatos de los dos militantes del la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, tras una protesta en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, un acontecimiento conocido como la "masacre de Avellaneda" y del que mañana se cumplirán 20 años.

"Teníamos la sensación de que ese día iba a ser un día fuerte, de muchas acciones y tensiones y había una tensión previa de que íbamos a cubrir algo importante; ese día me desperté temprano y salí ya con la idea de que era un día importante para mi trabajo", recordó Mateos en un diálogo con esta agencia.

Télam: ¿Qué sentís hoy al cumplirse 20 años de la tragedia de Avellaneda?

-Pepe Mateos: Por momentos estoy como despegado de aquella historia, como que tomo distancia, pero siempre está presente aquel momento, con solo tomar el tren y llegar a la exestación Avellaneda y la voz de la locutora del tren, que dice: "Estás en Estación Darío (Santillán) y Maxi (Kosteki)". Entonces, el recuerdo vuelve todo de inmediato. Durante muchos años reconstruí los hechos y aquellas imágenes.

MIRÁ TAMBIÉN Las banderas de trabajo y dignidad de hace 20 años siguen vigentes hoy, dijo Vanina Kosteki

T: Brevemente, ¿podés reconstruir aquella cobertura?

M: A la hora que estamos haciendo esta nota (11:30 horas) pero de aquel 26 de junio de 2002 estábamos corriendo por la exavenida Pavón (hoy Hipólito Yrigoyen), en Avellaneda. Es muy breve lo que tengo para contar porque todo sucedió muy rápidamente. En realidad para ese día la convocatoria fue al pie del Puente Pueyrredón que da a la avenida Mitre, junto a otras protestas simultáneas en accesos a la Capital y que comenzaron más o menos a las 10 de la mañana. Yo me ubiqué en la bajada del Puente que da a la avenida Belgrano, cerquita del Bingo Avellanada. Las columnas demoraron bastante, pero ya en un momento comenzaron a chocar manifestantes con la policía. Nos fuimos corriendo para el lado de la avenida Pavón (hoy avenida Yrigoyen) con un grupo de fotógrafos que estábamos en la cobertura. Avanzaban columnas de la Verón (por la CTD Aníbal Verón), con un fuerte cordón de la policía y sin dudarlo me dije acá se pudre... Había también otros grupos del Bloque Piquetero y mucha Policía de la Bonaerense.

T: Entonces...

M: Entonces, en un momento, entre la Bonaerense y los manifestantes escuché a un personaje que resultó ser (Alfredo) Fanchiotti, (excomisario) de la Bonaerense, decir: "Les doy cinco minutos para que desalojen el lugar". Ahí no hubo ningún diálogo previo, yo lo escuché a Fanchiotti. Que en realidad no fueron ni cinco minutos porque cerca mío un policía se sacó una granada de gas de la pechera, más gases lacrimógenos, empezaron las piedras del otro lado, corridas, muchas corridas. Ahí es cuando ya entramos a la avenida Pavón (ex Yrigoyen) y me voy junto al grupo de la Verón, como retrocediendo hacia la estación de tren... Se sigue enfrentamiento a balas de gomas, gases y del otro lado se responde con piedras, se prenden fuego algunos tachos de basura. Siguieron los gases y las corridas, un panorama caótico...

MIRÁ TAMBIÉN Seguimos reclamando Justicia completa por los asesinatos de Darío y Maxi, afirmó Alberto Santillán

T: ¿Los disparos eran siempre de balas de goma?.

M: A la altura del Carrefour de Avellanada hubo muchos disparos, yo estaba en el medio de la avenida y me dije: Estos disparos no son solo de balas de goma, sonaban de otra manera; la verdad no sé cómo pero sentí eso. Después me corrí a la vereda mirando al sur, ahí se prendió fuego un colectivo...

T: ¿Ahí ya estás en el interior de la estación de (como se llamaba antes) Avellaneda...?

M: Cuando llegué a la estación me dije, acá ya terminó todo... Porque el grueso de la gente se había dispersado. Y cuando entro a la estación veo el cuerpo de Maxi en el suelo, Maximiliano Kosteki tirado en el suelo, rodeado con algunas personas en el hall de la estación. Darío (Santillán) se inclinó, como que le tomó el pulso de la mano, el cuerpo de Maxi se notaba que no estaba con vida, se escuchan disparos, se escuchan gritos, toda la gente corre, y quedan en el hall solamente Darío con el cuerpo de Maxi y un compañero más que no sabemos quién es... Cuando la policía entra, que entran Fanchiotti, Acosta, entran levantando las Itakas, Darío levanta el brazo, sale corriendo y cuando sale corriendo se escuchan más disparos...

T: En otras notas que te hicieron, dijiste que hubo fotos que no pudiste sacar por lo fuerte que eran...

M: Sí, hubo fotos que no las pude sacar porque estaba como muy impresionando...como shockeado por lo que estaba pasando. Hubo una imagen en particular, que era la cara de Maximiliano, a la cara de Maxi, le hago un encuadre con la máquina donde veo la cara llena de sangre y esa foto no la pude hacer. Me digo no, no lo puedo hacer esto... Me he quedado con esa imagen clavada durante meses.

T: Como que no querías caer en el sensacionalismo con tu foto...

M: Sí...no se, fue algo muy personal, como hasta ahí llegué, me pareció algo muy doloroso. Era un pibe.

T: Y cómo te sentiste con tu trabajo y siendo testigo de la causa judicial?.

M: Ya me ha pasado en otras oportunidades. Es una situación compleja que te pone en un lugar raro, en un lugar de poder tener una relevancia por lo que hiciste y también te pone en una situación irracional porque estamos hablando de la muerte de un joven.

T: ¿Pensás que habrá justicia definitiva por los asesinatos?.

M: No se qué significaría hoy justicia definitiva. Me parece que hay un montón de responsables intelectuales que no están presentes en la causa; tanto para que haya condena definitiva como para que haya un esclarecimiento definitivo. No sé si las condenas van a llegar, pero un esclarecimiento de lo que ocurrió realmente sería importante. Saber en qué mesa se sentaron los responsables de esa tragedia, qué dijeron, cómo planearon, cómo decidieron que la policía usara balas de goma o balas de plomo, cómo decidieron el nivel de represión. Saber todo eso. Porque lo que creo que hay son responsables políticos de esa tragedia.

(Télam)