La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, dijo hoy que no tiene dudas de que "la condena ya está escrita" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, y aseguró que, entre otras irregularidades, en ese proceso "apretaron a un testigo para que firmara un documento en el cual decía que determinadas obras habían tenido sobreprecios".

"No me cabe duda que la condena ya está escrita, no la han sacado aún porque sería romper los tiempos del proceso", sostuvo Peñafort en diálogo con El Destape Radio.

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, comenzó esta mañana su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad y remarcó que demostrará "con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos".

Peñafort contó que sigue en detalle las audiencais de este jucio y consideró que "lo que está demostrando Beraldi es que desde el momento en que se investigó no se cumplieron las cosas" mientras la sentencia "está escrita desde el principio del proceso".

En ese sentido elogió que Beraldi recordara un testimonio escuchado en una de las audiencias que aseguraba que "apretaron a un testigo para que firmara un documento en el cual decía que determinadas obras habían tenido sobreprecios" mientras "el informe de auditoría de (el exdirector de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista, Javier) Iguacel dijo que no había habido sobreprecios".

"Esa no es la manera de obtener la prueba", se quejó la letrada, para luego señalar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "lo que no han probado es la culpabilidad, que es lo único que tenían que probar".

Para Peñafort "es una vergüenza que estemos viendo este proceso y que el Poder Judicial lo esté permitiendo", aunque precisó que "no es todo el Poder Judicial, pero es un sector que está haciendo algo que prohíben las leyes y la Constitución".

"Me asusta que esto esté pasando en la Argentina, porque significa que se pueden llevar adelante procesos en violación a todas las leyes y las garantías", apuntó.

En otro tramo de la entrevista se refirió al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y arrojó sospechas sobre el origen del financiamiento del grupo que atentó contra la vida de la exmandataria y en relación a quiénes ofrecieron el patrocinio de abogados privados algunos de los acusados.

"A mí no me cabe duda que los abogados se los han puesto quienes tienen mucho temor que su nombre aparezca en esto, que tal vez sean quienes lo financiaban".

Se refirió así a las informaciones periodísticas publicadas durante el fin de semana, según las cuales el abogado Gastón Marano -que representa a Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido en la causa- habría sido asesor hasta hace pocos días del senador nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en la Bicameral de Inteligencia.

Con todo, Peñafort sostuvo: "Dudo que hayan dado la orden de 'Che. maten a Cristina', pero estás financiando personas que tienen un discurso absolutamente odioso y que no tienen límites" y aseguró que los ahora involucrados "salieron a mostrarse (en entrevistas televisivas) porque tenían una razonable preocupación por su seguridad personal".

Finalmente fue consultada sobre qué imaginaba que pasaría en el país si ganara nuevamente el macrismo. "Yo imagino una enorme violencia en la vía pública de gente protestando", con una dirigencia "sin ninguna posibilidad de comprender al otro, veo mucha violencia", concluyó.

También sostuvo que "hay un sector de la sociedad que está enojado y está tolerando cosas espantosas en nombre de un odio que le han inoculado" y añadió que "ya son capaces de cualquier cosa desde ese odio". (Télam)