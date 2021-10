La diputada del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca advirtió hoy que "no se puede secuestrar el temario de sesiones parlamentarias" ni "obturar el funcionamiento del Congreso", al referirse a la negativa de Juntos por Cambio (JxC) a dar quórum ayer en la sesión especial convocada por el oficialismo para que se tratara el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos.

"No se puede secuestrar el temario de las sesiones parlamentarias y ni tomar de rehén a las personas beneficiarias de las leyes. Están haciendo una utilización política de un debate parlamentario obturando la posibilidad de que funcione el Congreso, pero además perjudicando a la gente", señaló Penacca en declaraciones al Destape Radio.

La diputada insistió con que "no se puede negar el debate parlamentario", luego de que la Cámara de Diputados no haya podido debatir ayer el proyecto de etiquetado frontal debido a que JxC decidió no asistir a la sesión especial impulsada por el FdT.

A su vez, la legisladora denunció que "la oposición empezó a plantear desde ayer que en una sala privada del Congreso, fuera del alcance de la sociedad, se iba a definir si íbamos a tener ley de etiquetado, ley para las personas en situación de calle, ley para mejorar las condiciones de los trabajadores viñateros, en vez de hacerlo en el recinto", y sostuvo que los debates "se tienen que dar de cara a la sociedad".

"Esa es la concepción de la democracia que tiene nuestra oposición", sentenció Penacca y acusó a JxC de querer "resolver las cosas entre poquitos en la oscuridad en lugar de hacerlo aprovechando las instituciones de la democracia".

En la misma línea, la diputada agregó que la ley que se iba a tratar ayer "ha sido una construcción colectiva de los bloques y de la sociedad" y que el bloque opositor "está mostrando cómo efectivamente ellos creen que tiene que funcionar un sistema político en un país como el nuestro, que tiene una tradición completamente opuesta a eso".

Asimismo, sentenció que lo ocurrido ayer en la Cámara baja "muestra qué intereses están dispuestos a defender los diputados, que deberían representar a las mayorías pero que a veces se dejan presionar por el lobby empresarial y los poderes económicos" e indicó que lo que correspondía era "dar el debate y plantear ahí las disidencias".

Finalmente, Penacca dijo que "siempre es una opción que la ley de etiquetado frontal salga por decreto pero queremos una democracia fortalecida que efectivamente funcione".

"Nosotros trabajamos mucho en la ley, lo vamos a seguir intentando y ojalá lo podamos hacer con el compromiso de Juntos por el Cambio", concluyó. (Télam)