(Por D.S.).- El diputado nacional por Chaco Juan Manuel Pedrini sostuvo que el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, sería el mejor candidato presidencial del oficialismo porque "representaría al kirchnerismo y al Partido Justicialista, que son las vertientes mayoritarias del Frente de Todos", luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara que no irá por candidatura alguna y en caso de que el presidente Alberto Fernández opte por no ir por la reelección.

Pedrini dijo a Télam que "hay que ver si Presidente se presenta" a la reelección, pero si eso no ocurriese, planteó, Capitanich "es un gobernador del Interior que trabajará por un país federal y que tiene el apoyo de los gobernadores del PJ".

Y en la misma línea, agregó: "Creemos que hay más personas que apoyan la eventual candidatura" del mandatario provincial.

Para el legislador, "la razón es que en el FdT hay un espacio político vacante" tras el anuncio de la Vicepresidenta de que su nombre no estará en ninguna boleta electoral, un pronunciamiento que la propia titular del Senado definió luego como una "proscripción" en razón del inhabilitación especial perpetua dictada en su contra en el fallo de primera instancia de la causa Vialidad.

En este escenario, Pedrini, legislador por el FdT del Chaco y muy allegado al mandatario provincial, aseguró que el postulante por la coalición oficial finalmente "puede ser Capitanich" porque -dijo- resolvería "los problemas de conducción política y el estado deliberativo" que según él caracteriza a la actualidad del peronismo.

Luego del cónclave del PJ bonaerense en la localidad bonaerense de Merlo, donde se pidió la apertura de una mesa política electoral, Pedrini manifestó que "el problema de la conducción en las distintas provincias se soluciona con un candidato fuerte" a la Presidencia.

Y remarcó que el mandatario chaqueño "podría tener esa responsabilidad, no solo como candidato sino como conductor político" porque -dijo- "resume esas dos condiciones", y además "terminaría con este estado asambleario", vaticinó.

"Estas son manifestaciones mías, no hablé con Capitanich, pero la idea es generar un espacio, referenciando su candidatura", puntualizó de cualquier forma el diputado nacional por Chaco.

El martes pasado, Capitanich había expresado a El Destape Radio que el presidente Alberto Fernández "tiene derecho a ir a la reelección" y consideró que en las elecciones primarias "no es razonable" que se presenten otros representantes del Gobierno que están en funciones, en referencia al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa y eventualmente también al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro.

"Si el candidato es el Presidente, es el Presidente. Sino será otro, pero el Gobierno no debe estar representado por varios candidatos", opinó, para luego afirmar que "no descalifica" a ningún precandidato pero que en su opinión "la líder del FdT" es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que no le caben dudas "de que es la principal candidata si tiene la voluntad de presentarse".

No obstante, en sus declaraciones Capitanich no se excluyó de una posible precandidatura presidencial aunque confió en que todavía no tiene "una decisión tomada al respecto".

"No depende solamente de mí. Creo que la política es una construcción colectiva. Estoy orientado a mi reelección como gobernador de Chaco pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional y, sobre todo, de la propuesta de ideas", completó. (Télam)