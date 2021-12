La diputada Nacional Paula Oliveto cuestionó hoy la designación de Alejandro Slokar como nuevo presidente de La Cámara Federal de Casación Penal, al señalar que "acompañó a los Kirchner a lo largo de sus procesos".

Oliveto se refirió al reemplazante de Gustavo Hornos, quien es investigado por sus visitas a la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, en conversación con Luis Majul en el programa Esta Mañana que se emite por Radio Rivadavia.

Sobre Slokar, la legisladora del Interbloque Juntos por el Cambio manifestó: "Más allá de su pertenencia a Justicia Legitima sistemáticamente acompañó a los Kirchner a lo largo de sus procesos y fue ser funcional a ellos".

Además, consideró que la Corte Suprema de Justicia "no se va a poder hacer la tonta", tras considerar que "esta movida puede incidir en el resultado de la causa", al expresar que es "abrumadora la carga probatoria" y el dictamen de apelación que presentó el fiscal federal Diego Velasco sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y del resto de los imputados en la causa Los Sauces-Hotesur.

Al ser consultada sobre el tratamiento del presupuesto dijo que si la oposición no da quorum en la Cámara de Diputados "se prorrogará el del año anterior" y eso le dará al oficialismo "más discrecionalidad".

"El Gobierno quisiera que nosotros no le demos la posibilidad de tener su presupuesto y prorrogar el anterior, para gobernar como quiera", afirmó Oliveto, quien pidió que "no se juegue con fuego" para que haya presupuesto, pero aclaró que hay que "dar quorum", aunque consideró que: "Eso no significa que vayamos a acompañarlo"

