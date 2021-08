La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reiteró su desacuerdo con la decisión de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón de no presentarse ante la Justicia argentina y pedir asilo en Uruguay, y consideró que "hubiera ayudado mucho más a la causa" que el exasesor de Mauricio Macri cumpliera con la declaración indagatoria dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini.

"No estoy de acuerdo en que no se haya presentado a la Justicia. Debió hacerlo. Que exista una mesa de debate en un Gobierno respecto de la discusión de la política judicial no me parece ningún delito. Rodríguez Simón debería tomarse el Buquebus o el auto y venir acá. Cualquier persona que estuvo en la administración pública, si tiene que enfrentarse a la Justicia, debe hacerlo", expresó Bullrich en una entrevista que publicó hoy el diario Perfil.

El parlamentario del Mercosur Rodríguez Simón espera en Montevideo que la Justicia uruguaya defina si lo extradita a la Argentina, luego de que una comisión especializada dictaminara que el asesor judicial del expresidente Mauricio Macri no debe ser recibido por ese país en calidad de refugiado político.

El exasesor de Macri está en Uruguay desde el 8 de diciembre y en mayo anunció, a través de un comunicado y de una entrevista televisada, que no piensa regresar al país porque se considera un "perseguido" y teme que de hacerlo queden en riesgo su libertad y su seguridad personal.

El parladiputado, sindicado como el supuesto operador judicial de Macri, está acusado de haber presionado de forma indebida a los accionistas del Grupo Indalo y de haber promovido la asfixia financiera de esa empresa en el marco de un expediente en el cual la jueza federal Servini lo convocó a una indagatoria a la cual no se presentó.

La Comisión de Refugiados (CORE) entregó su dictamen hace más de una semana a la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, que ahora deberá decidir si le otorga a "Pepín" el carácter de refugiado o si rechaza su petición y avanza con el tratamiento del pedido de detención emanado por la Justicia argentina y luego con el juicio de extradición.

"Se lo dije a Rodríguez Simón, porque es parlamentario del Parlasur. Como presidente del partido, me llamó y me comunicó lo que iba a hacer. Le dije que no me parecía. Es lo que corresponde. Hubiera ayudado mucho más a la causa, que, desde mi punto de vista, es poco trascendente", declaró Bullrich a Perfil. (Télam)