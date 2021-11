La titular del PRO, Patricia Bullrich, se negó hoy a hablar de la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan en la que es investigado el expresidente Mauricio Macri y apenas dijo que "espera que haya una justicia autónoma e independiente".

También consideró que ella no podía saber en qué condiciones estaba el colectivo en el que viajaban 43 gendarmes fallecidos el 14 de diciembre de 2015, en un accidente ocurrido en el sur salteño.

"El objetivo en esta conferencia es poder ayudar y acompañar a nuestros candidatos", fue la respuesta de Bullrich cuando le consultaron sobre la causa del supuesto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas muertos en en el ARA San Juan en 2017.

Añadió que "por supuesto que no nos negamos a hablar de estos temas, pero me parece que son cuestiones que involucran a Mauricio Macri y nosotros hoy estamos en una campaña nacional, cuyo objetivo es que Juntos por el Cambio gane en todo el país", expresó la exministra de Seguridad.

La titular del PRO brindó una conferencia de prensa en Salta, donde agregó que Macri "ya explicó lo del micrófono" que manoteó al periodista de C5N frente a los tribunales de Dolores, y apuntó que "en el tema de las escuchas vamos a esperar que las pruebas se conozcan, porque mucho se habla y poco se sabe".

"No vamos a prejuzgar al expresidente Macri, no queremos que la justicia lo prejuzgue, sino que haya una verdadera justicia autónoma e independiente", sostuvo Bullrich, quien opinó que "vemos que en todos los sectores sociales hay una rebelión de la dignidad de los ciudadanos argentinos y eso nos enorgullece en el corazón".

Al ser consultada sobre la muerte de los 43 gendarmes, en un colectivo que viajaba desde Santiago del Estero a Jujuy, en diciembre de 2015, a los pocos días de asumido el gobierno de Cambiemos en el país, para tomar parte de un operativo por protestas en contra del gobernador jujeño Gerardo Morales, la calificó como "una enorme tragedia".

"Realmente fue terrible porque el ómnibus terminó desviándose por unos centímetros y cayó al vacío. Fue muy triste, un dolor enorme", expresó, al tiempo que opinó que "si hubo o no responsabilidades logísticas respecto a cómo estaba ese ómnibus, me imagino que saldrá del juicio", que comenzó el lunes pasado en Salta. En este sentido, agregó: "yo no puedo decir en qué condiciones estaba el ómnibus y eso además dependía de Santiago del Estero".

"El envío de gendarmes es algo que se hace de manera permanente", dijo, y acotó que "cuando asumió Morales en Jujuy, intentaron tomarle el gobierno, le tomaron la plaza, intentaron no dejarlo gobernar".

Por ello, detalló que "son momentos en que las fuerzas federales, a pedido de un gobernador, tienen que ir a cubrir aquello en lo que las provinciales se sienten sobrepasadas", y expresó su "reconocimiento y su saludo a los familiares" de las víctimas. (Télam)