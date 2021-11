La ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich se acercó al predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo para emitir su voto. Allí conversó con los periodistas que la aguardaban, “Recorrí 52 mil kilómetros, fue muy importante entender, vivir, sentir todas y cada una de las provincias y su gente”.

Así mismo destacó: "Los números no van a variar mucho con respecto a lo que se votó en las PASO con lo cual la sociedad está bastante tranquila". Dijo que en esta jornada fue a votar más gente que en la PASO y que eso puede beneficiar a su espacio “en forma proporcional”.

MIRÁ TAMBIÉN Periodista denunció agresión por parte de la custodia de Macri durante la votación

Al ser consultada por la relación con el actual oficialismo, sostuvo que hasta hoy no vio “ningún llamado al diálogo” por parte del gobierno nacional. “Cada uno con su voto es responsable sobre el futuro. No tiene por qué cambiar la realidad el día de mañana, no quiero generar miedo”, afirmó la referente del espacio Juntos por el Cambio.