Desde el escenario montado en el bunker de Juntos por el Cambio, la candidata a presidenta, Patricia Bullrich, destacó: “En esta noche donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra argentina, para lo argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza, los valores de nuestra causa”.

“Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota, como hoy lo aceptamos pero tenemos una convicción profunda, la convicción de los valores que llevamos adentro, los valores de la república, los valores de la trasparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”, agregó la referente del PRO.

MIRÁ TAMBIÉN Bullrich acusó al populismo y dijo que JxC representará los valores de los que hoy nos votaron

En ese sentido, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, sentenció: “Son los valores que llevamos adentro, quizás esos valores hoy han quedado dormidos pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una argentina productiva y son pobreza”.

“Importa siempre el camino, importan siempre los objetivos para nuestra argentina, hace años que la Argentina se hunde en la decadencia. Hemos tenido buenos y malos momentos pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina, nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina”, sumó Bullrich.

Asimismo, indicó que: “Nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca y creo que nadie de Juntos por el Cambio, se va a rendir nunca”.

“El populismo ha empobrecido al país, y no soy yo quien va a venir a felicitar a quien vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Solo lo que hicieron en el último tiempo repartiendo plata y hundiendo el futuro del país rifando y endeudando más al país”, consideró la líder del PRO.

Añadiendo: “Por eso quiero decirle que siempre juntos a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de quienes nos votaron para que en el corto plazo vuelvan. Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar, vamos al cambio siempre”.

“Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones vamos a estar junto a cada argentino en las alecciones que vienen y estamos convencidos que va a haber una comprensión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, con trabajo, con producción, con seguridad, seguro que vamos a volver a tener una oportunidad”, destacó.

“Hoy me ha tocado a mí este lugar, serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a seguir por nuestro camino”, concluyó la candidata